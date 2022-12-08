Зачем говорить о сексе, если о нем итак все говорят

Кажется, как будто все только и делают, что обсуждают секс, но насколько такие беседы продуктивны? В реальности очень неловко обсуждать свои желания, особенно, если они не вписываются в мейнстрим. Да и зачем это делать?

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На этот вопрос в новой серии подкаста «Активное согласие» отвечает секс-просветительница Саша Казанцева. По ее словам, открытый разговор о сексе может помочь сократить вероятность «неудачного» секса в нашей жизни и, конечно же, нарушения границ. А дальше — сплошное удовольствие и счастье!

Таймкод:

1.20 — Зачем в целом говорить о сексе

6.15 — Три языка секса

10.25 — Обсуждаем физическое здоровье

17.20 — Про Сашин опыт классного секса

18.50 — Могут ли разговоры о сексе лишать более зажатых людей шанса

23.50 — Как появилась идея о необходимости принципа согласия

29.28 — Почему обсуждать секс может быть полезно в начале отношений

31.40 — Как говорить о сексе и не стесняться

33.24 — Обсуждение границ убивает секс, да или нет

37.00 — «Нормально, если практика заботы не возбуждает»

39.30 — Почему страшно говорить о сексе, и как его превозмогать

43.20 — Почему отказ может быть «зеленым флагом», даже если от этого грустно

47.50 — Как рассказать об особенностях, которые отличаются от мейнстрима

52.20 — Насколько актуально обсуждать роли в сексе

56.55 — Как выходить из ситуации конфуза и нарушения границ