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2 часа назад

Сексолог предупредила женщин об опасности распространенного секс-фетиша

Lenta.ru

Партнерский секс с удушением навязан порнографией и может быть опасен, предупредила основательница фонда Teach Us Consent («Научи нас согласию»), директор Центра изучения секса и гендерного равенства при аналитическом центре Австралийский институт Шанель Контос. Об опасности распространенного секс-фетиша она рассказала в колонке для The Guardian.

Сексолог предупредила женщин об опасности распространенного секс-фетиша
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Контос, ей было 19 лет, когда рассказавший ей о любви к удушению приятель назвал свое пристрастие «не таким уж странным». Однако эксперты, продолжила сексолог, предупреждают: это, может быть, и не странно, но может угрожать здоровью. «Удушение производится, когда партнер нажимает на шею другого или сжимает ее, что приводит к внутренней блокаде дыхательных путей. Давление на шею перекрывает кровоток, что приводит к застою крови в мозге и, как следствие, головокружению из-за падения уровня кислорода и повышению уровня углекислого газа в крови», — объяснила она механизм, благодаря которому некоторые из-за удушения чувствуют прилив сексуального желания.

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Безопасного варианта подобной сексуальной игры нет, подчеркнула она, поэтому решение о ней должны принимать оба партнера заранее. Кроме того, сексолог привела данные исследования, проведенного в США среди студенток. 58 процентов опрошенных девушек заявили, что их душили во время секса, и значительная их часть признались, что соглашались на это только ради партнера. «Проблема не только в том, что женщин душат во время секса без согласия, но и в том, что соглашаются они не потому, что сами того хотят, а полагают, что это заводит мужчину», — сетует Контос, списывая популярность удушения без согласия с частым использованием такого сюжета в порнографических фильмах.

При этом, продолжила Контос, мужчины тоже не всегда понимают, зачем душат девушек без согласия, и привела пример из собственной жизни. «Мы целовались без фанатизма, и вдруг он положил мне ладонь на шею и начал душить. Я убрала его руку, спросила, зачем он это делает. А он ответил, что не знает и думал, что мне понравится. Узнав, что мне не понравилось, искренне удивился», — поделилась воспоминанием она.

Ранее сексолог Несс Купер объяснила важность разговоров во время секса и дала советы парам. По словам Купер, сексуальное желание и возбуждение возникают в мозге, поэтому важно правильно его стимулировать.

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