Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
44 минуты назад

54-летняя телеведущая раскрыла секрет хорошего секса в долгих отношениях

Lenta.ru

Жительница Чешира, Великобритания, рассказала о сексе после 50 лет и раскрыла секрет поддержания сексуального интереса к партнеру в долгих отношениях. Своими советами она поделилась в материале для The Sun.

54-летняя телеведущая раскрыла секрет хорошего секса в долгих отношениях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

54-летняя телеведущая Дженни Пауэлл уже 12 лет состоит в отношениях с 48-летним спортивным врачом Мартином Лоу. По ее словам, за эти годы их сексуальная жизнь не только не стала хуже, но и перешла на новый уровень. «Мартина до сих пор привлекает моя энергия, и между нами по-прежнему есть притяжение. Но все это существует благодаря нашим усилиям: мы терпеливы и внимательны друг к другу», — объяснила женщина.

Пауэлл убеждена, что их с супругом взаимное влечение сохраняется во многом благодаря любви к физическим нагрузкам и бережному отношению к телу. Она добавила, что чем больше времени люди проводят вместе, тем лучше они узнают друг друга и, как следствие, учатся распознавать пожелания партнера.

Телеведущая призналась, что главный секрет ее насыщенной сексуальной жизни — отсутствие телевизора в спальне. Это помогает им с Мартином концентрироваться друг на друге, ни на что не отвлекаясь.

Ранее сообщалось, что секс-эксперт Кейт Тейлор раскрыла секреты бурной личной жизни людей старше 50 лет. Секс-эксперт уверена, что супругам в возрасте необходимо ходить на свидания, а лучшее из них можно устроить в бассейне.

Любовь,Дженни Пауэлл,Кейт Тейлор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители