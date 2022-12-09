Сексолог объяснила, как перестать бояться в постели

Сексолог, психолог Центра Secrets в Санкт-Петербурге Риналия Сафина считает, что увереннее в интимной жизни можно стать, если реже смотреть порно и разговаривать с партнером о своих тревогах. Об этом она рассказала «Ленте.ру».
Чтобы справиться со страхами, Сафина посоветовала сначала разобраться, откуда они появились, и проработать их. Если переживания связаны с внешностью, можно выписать 10 негативных установок, которые ее касаются, и несколько раз зачеркнуть. Затем сексолог предлагает составить 10 положительных тезисов, закрепить их на зеркале и повторять 10 дней подряд. По мнению специалиста, эта практика эффективно повышает самооценку.
На самооценку также может влиять порноиндустрия. Она часто заставляет сравнивать себя с персонажами и формирует высокие ожидания от партнера. Эксперт напомнила, что важно не путать жизнь и фильмы для взрослых.
Кроме того, когда станет понятно, чем вызваны комплексы и страхи, важно обсудить проблему с партнером. По словам Риналии Сафиной, недостатки, которые кажутся человеку существенными, его партнер может не замечать совсем.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что влияет на уровень сексуального влечения. Среди неочевидных факторов просмотр телевизора перед сном, храп, а также стресс, лишний вес, обезвоживание и жесткие диеты.