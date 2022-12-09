Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+7° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

Сексолог дала совет, как перестать бояться в постели

Мира Маркина

Сексолог, психолог Центра Secrets в Санкт-Петербурге Риналия Сафина считает, что увереннее в интимной жизни можно стать, если реже смотреть порно и разговаривать с партнером о своих тревогах. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

Сексолог объяснила, как перестать бояться в постели
Фото: PxherePxhere

Чтобы справиться со страхами, Сафина посоветовала сначала разобраться, откуда они появились, и проработать их. Если переживания связаны с внешностью, можно выписать 10 негативных установок, которые ее касаются, и несколько раз зачеркнуть. Затем сексолог предлагает составить 10 положительных тезисов, закрепить их на зеркале и повторять 10 дней подряд. По мнению специалиста, эта практика эффективно повышает самооценку.

Сексолог рассказала, как перестать стесняться своего тела

На самооценку также может влиять порноиндустрия. Она часто заставляет сравнивать себя с персонажами и формирует высокие ожидания от партнера. Эксперт напомнила, что важно не путать жизнь и фильмы для взрослых.

Кроме того, когда станет понятно, чем вызваны комплексы и страхи, важно обсудить проблему с партнером. По словам Риналии Сафиной, недостатки, которые кажутся человеку существенными, его партнер может не замечать совсем.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что влияет на уровень сексуального влечения. Среди неочевидных факторов просмотр телевизора перед сном, храп, а также стресс, лишний вес, обезвоживание и жесткие диеты.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители