Сексолог объяснила, как перестать бояться в постели

Сексолог, психолог Центра Secrets в Санкт-Петербурге Риналия Сафина считает, что увереннее в интимной жизни можно стать, если реже смотреть порно и разговаривать с партнером о своих тревогах. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

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Чтобы справиться со страхами, Сафина посоветовала сначала разобраться, откуда они появились, и проработать их. Если переживания связаны с внешностью, можно выписать 10 негативных установок, которые ее касаются, и несколько раз зачеркнуть. Затем сексолог предлагает составить 10 положительных тезисов, закрепить их на зеркале и повторять 10 дней подряд. По мнению специалиста, эта практика эффективно повышает самооценку.

На самооценку также может влиять порноиндустрия. Она часто заставляет сравнивать себя с персонажами и формирует высокие ожидания от партнера. Эксперт напомнила, что важно не путать жизнь и фильмы для взрослых.

Кроме того, когда станет понятно, чем вызваны комплексы и страхи, важно обсудить проблему с партнером. По словам Риналии Сафиной, недостатки, которые кажутся человеку существенными, его партнер может не замечать совсем.