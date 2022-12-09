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1 час назад

Коучи назвали способы оценить жизнеспособность отношений после измены

Lenta.ru

Прежде чем расстаться из-за измены, стоит взвесить все плюсы и минусы и не рубить сгоряча, считает коуч по вопросам отношений Брайони Лео. Она и ее коллеги назвали способы оценить жизнеспособность отношений после измены в материале для Metro.

Коучи назвали способы оценить жизнеспособность отношений после измены
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Консультант Даниэла Хехт убеждена, что измена — одно из самых болезненных событий в отношениях. Однако, несмотря на тяжелые переживания, она предлагает проанализировать отношения, прежде чем поставить точку. В частности, стоит вспомнить, менялось ли поведение партнера в последнее время, возникали ли проблемы с взаимопониманием, случались ли конфликты и как они разрешались.

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Лео продолжила мысль коллеги и посоветовала честно ответить на вопрос: сможете ли вы по-настоящему простить измену и продолжать отношения? Для этого необходимо взвесить все плюсы и минусы и узнать, прекратил ли партнер общение на стороне, раскаивается ли он и готов ли к работе над отношениями. Коуч порекомендовала пройти парную терапию, чтобы найти ответы на волнующие вопросы и решить, что делать дальше.

Хехт обратила внимание на тревожные признаки, которые могут свидетельствовать о том, что измену прощать не стоит. Среди них неготовность партнера искренне попросить прощения за неверность и попытки переложить ответственность за измену на того, кому он изменил.

Коуч Дженни Рошель объяснила, что восстановление после предательства близкого человека обычно проходит в три этапа. На первом происходит установление личных границ и возвращение ощущения безопасности и защищенности. Затем наступает фаза скорби и воспоминаний, во время которой человек предается размышлениям об отношениях. На последнем этапе происходит воссоединение с собой и окружающими. «Мы начинаем восстанавливать связь с собой, друзьями и членами семьи, потому что после предательства мы нередко изолируемся из-за стыда», — заключила она.

Ранее сообщалось, что психологи оценили перспективу сохранения отношений после обоюдной измены. По мнению специалистов, неверность свидетельствует о серьезных проблемах в паре.

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