Снижение либидо теперь касается и 35-40-летних

«Самые основные проблемы, с которыми обращаются люди, — это на первом месте в наше современное и продвинутое время — снижение потери сексуального влечения. Эта проблема серьёзно помолодела. Если раньше она была связана с каким-то гормональным уже переустройством в организме, то сейчас с этим обращаются люди 35-40 лет. И мужчины, и женщины. Причиной, в частности, является состояние всеобщего стресса, в котором живёт современное общество, уклад жизни влияет, потому что сексуальное удовольствие вытесняется современной действительностью, потому что масса других прекрасных мероприятий, где люди вольно-невольно вытесняют секс».