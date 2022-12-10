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2 часа назад

Сексолог предупредила, что снижение либидо теперь касается 35-40-летних

Говорит Москва

Женщины и мужчины в России всё чаще стали жаловаться специалистам на утрату былого интереса к сексу. Тенденция обусловлена стрессом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила руководитель Центра сексуального здоровья Анна Котенёва.

Снижение либидо теперь касается и 35-40-летних
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Самые основные проблемы, с которыми обращаются люди, — это на первом месте в наше современное и продвинутое время — снижение потери сексуального влечения. Эта проблема серьёзно помолодела. Если раньше она была связана с каким-то гормональным уже переустройством в организме, то сейчас с этим обращаются люди 35-40 лет. И мужчины, и женщины. Причиной, в частности, является состояние всеобщего стресса, в котором живёт современное общество, уклад жизни влияет, потому что сексуальное удовольствие вытесняется современной действительностью, потому что масса других прекрасных мероприятий, где люди вольно-невольно вытесняют секс».

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