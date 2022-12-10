Названы имена, которые делают женщин сердцеедками

На женскую привлекательность может влиять не только внешность, но и имя человека. Обладательницы некоторых имен способны покорить сердце любого мужчины.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

На первом месте находятся Екатерины. Эти девушки способны привлекать к себе пристальное внимание мужчин и всегда находиться в центре внимания. Считается, что дамы с этим именем являются очень решительными, а мужчины ходят за ними толпами.

Второе место занимают Анастасии. Специалисты говорят, что девушки, которые гордо носят это имя, являются одними из самых красивых. Грация и обаяние Анастасии могут затянуть в любовные сети даже самого неприступного мужчину.

Еще одно сильное женское имя – Виктория. Этих дам сложно добиться, но они могут вскружить голову любому мужчине, пишет Ussurmedia.ru.