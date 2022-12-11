Уходим от абъюзера: 5 важных правил

О том, что важно учесть при планировании спасательной операции, рассказывает ведущая популярных блогов по теме абьюза и автор трилогии «Бойся, я с тобой» Таня Танк.

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Разрыв с абъюзером — задача непростая. Но результат — свободная и счастливая жизнь — безусловно того стоит. При уходе важно не допустить необдуманных шагов и продумать все нюансы.

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Правило №1. Уходите внезапно для агрессора

Не нужно, чтобы он был в курсе ваших планов, иначе он может сильно затруднить вам отход и даже сорвать его.

Если вам нужно время для подготовки операции «Эвакуация», усыпляйте внимание абьюзера нейтрально-задабривающим поведением (не переигрывайте, иначе он может насторожиться), используйте метод серого камня, а сами в это время готовьте базу для ухода. Вот как это сделала одна из читательниц, целью которой было уйти так, чтобы муж как можно дольше не нашел ее с ребенком.

Сначала она тайно продала свою квартиру, которая у нее была еще до брака. Она не сомневалась, что оставленный муж первым делом рванет туда и не даст им житья. Поэтому купила новую квартиру в районе подальше.

Параллельно она пользовалась любой отлучкой мужа, чтобы вывозить какие-то вещи, причем так, чтобы он ничего не заметил. Например, «эвакуируя» свой гардероб, она заменяла одежду внешне похожими вещами, чтобы пустые вешалки не бросались в глаза. Увозя дорогую ей посуду, она также подменила ее другой, отлично зная, что муж в этом понимает не больше, чем свинья в апельсинах. При этом она ничего не говорила о готовящихся переменах ни ребенку, ни друзьям, кроме одной надежной подруги, — совершенно справедливо опасалась утечки информации.

Правило №2. Уходите в отсутствие агрессора

Не все абьюзеры будут препятствовать уходу жертвы. Бывает, что они «отпускают» сами. Жертва обглодана до костей, агрессору становится голодно, скучно (нет драмы, ему никто не противостоит), пора переходить на новые пастбища. Жертву отбрасывают, как ставший ненужным костыль.

Случается и так, что вы с абьюзером «совпали» в моменте расставания. Например, он подыскал новую жертву и собрался переметнуться к ней, хотя вы еще вполне ресурсны. Например, Есенин бросал Галину Бениславскую ради «трофейных» Айседоры Дункан и Софьи Толстой. Это не была Утилизация, ведь с Галины можно было еще брать и брать. Поэтому он и возвращался к ней раз за разом, чтобы прильнуть к бездонному источнику ее ресурсов.

Правило №3. Сообщайте о разрыве строго письменно

Это должно быть короткое, сухое, обязательно корректное сообщение без упреков, угроз, сожалений, проклятий — только констатация факта. Вот какое письмо, например, составила читательница, решив избавиться от агрессивного сожителя, который угрожал ей «большой бедой», если она вздумает уйти, и тем, что ее детей от первого брака отберут службы опеки:

«Мы ушли навсегда. Не ищи и не преследуй нас. Я больше не буду молчать. Я уже позвонила в известную правозащитную организацию и рассказала о твоем поведении и угрозах. Также твоим поведением заинтересовались в одной серьезной газете. Я сообщила юристам и журналистам основные сведения о тебе. Если посмеешь причинить вред мне или моим детям, они будут знать, чьих рук это дело, и предадут ситуацию огласке. Мое решение окончательно и бесповоротно».

В этом лаконичном письме нет оскорблений, но оно дышит чувством собственного достоинства, решимостью и силой, а это, как мы помним из второй части этой трилогии, единственное, что «уважает» психопат. Поэтому не надо «умолять ради всего святого», просить «отпустить» вас, взывать к «остаткам человеческого» в душе хищника или говорить что-то в этом роде — этим вы показываете ему свой страх, зависимость от его решения, подконтрольность, и он усиливает давление и «добивает» вас.

Правило №4. Не пытайтесь уязвить психопата

Многих так и подмывает напоследок открыть абьюзеру глаза на то, кто он такой. Да, в порыве гнева кажется заманчивым продемонстрировать ему, что мы прозрели, все-все о нем поняли, — и обдать презрением. Но, разоблачив его перед самой собой, стоит ли разоблачать его перед ним самим?

«Нарциссические личности способны крайне обижаться на тех, кто пытается уличить их в эксплуататорском, эгоистичном поведении», — предупреждают американские психотерапевты Аарон Бек и Артур Фримен.

Так оно и есть. В ответ на ваши «разоблачения» абьюзер обычно яростно все отрицает, перебрасывая обвинения на вас, чем легко вгоняет в чувство вины, стыда за свою «глупость» и вызывает прилив совершенно ненужного «самоанализа», граничащего с умопомешательством.

Многих жертв это выбивает из колеи, и их решительный настрой как-то вмиг «сдувается». Они говорят: «Вот он мне написал, что я сама деструктивная личность. А может, это правда я во всем виновата? Может, это у меня проблемы, а не у него?» Вот эти-то колебания сейчас и опасны, ведь они могут задержать вас в опасных отношениях.

Правило №5. После ухода — никаких встреч и объяснений

Во-первых, иногда это бывает смертельной ловушкой. Прикинувшись смирившимся, абьюзер может заманить вас к себе — например, чтобы отдать вам какие-то вещи. Или уговорить пообщаться в его машине. Иногда это заканчивается очень плохо…

Во-вторых, если вы продолжите судиться-рядиться с оставленным абьюзером, то с огромной долей вероятности дрогнете и вернетесь. Или, для начала, «останетесь друзьями». Втянув вас в общение, агрессор костьми ложится, чтобы сбить вас с толку, дает ударные дозы газлайтинга, идеализации, вменения вины… кается и тут же обвиняет… угрожает… словом, бешено раскачивает на эмоциональных качелях.

В заключение стоит сказать, что главное в процессе расставания с абьюзером — это так называемый «стержень», то есть осознанность, убежденность в правильности своего решения. Обычно тело и психика поддерживают нас в такие моменты и выдают нам из резервов силы, о которых мы и не подозревали.

Вот еще несколько рекомендаций, которые важны в моменте ухода от абьюзера:

- у вас не должно оставаться сомнений в том, что человек — абьюзер, а не запутавшийся в жизни ранимый парень, остро нуждающийся в вашей поддержке и понимании;

- вы готовы совладать с собственными приступами вины и сомнений, что это не он «плохой», а вы «истеричка», превратившая в ад жизнь прекрасного мужчины, за что и должны нести кару в виде хамства, измен и зуботычин;

- вы осознаете, что уходите навсегда, а не в десятый раз уезжаете на месяц к маме, «а там посмотрим на его поведение»;

- вы очень хорошо разобрались в теме пингов и готовы игнорировать любые, даже самые «хитрые» заходы;

- вы чувствуете в себе силы не пинговать абьюзера самой;

- вы уверены в твердости и бесповоротности своего решения;