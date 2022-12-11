Что представляет из себя труд жены и в какую сумму его можно оценить

В недавнем выпуске нового шоу ТНТ «Женский клуб» одна из ведущих, Ксения Бородина, посетовала, что многие мужчины не ценят усилий жены по поддержанию семейного очага. «Он сидит обстиранный, накормленный, ложится в чистую кровать, этот ежедневный быт мужчинами не замечается», – возмутилась ведущая «Дома 2». А между тем труд домохозяйки – это тяжелейшая работа, которая должна оплачиваться. Надо признать, с ней согласны многие, в том числе и работающие представительницы слабого пола. По их мнению, большинство женщин в семье работают сразу за несколько человек – за домохозяйку, гувернантку и т.д. И если за всё это платить по рыночной стоимости, то мало какому мужчине жена окажется по карману. Что же представляет из себя труд жены и сколько он стоит на самом деле?

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

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Перевод семейной жизни на товарно-денежные отношения начал входить в моду ещё несколько лет назад. Женщины принялись изучать рыночные цены на услуги кухарок, уборщиц, гувернанток и примерять их на себя. В итоге получилось, что за работу жены причитается приличная сумма.

«По данным центров трудоустройства в России, услуги домработницы, которая гладит, стирает, убирает квартиру и выгуливает домашних животных, стоят примерно 16 – 25 тысяч рублей в месяц (с проживанием). Няня для ребёнка обходится примерно от 15 тысяч в месяц (с проживанием и питанием). Личный повар будет стоить около 20 тысяч. В итоге получается около 60 – 90 тысяч рублей ежемесячно», – не так давно подсчитала социолог, специалист по гендерной проблематике Ирина Костерина.

По её мнению, такую зарплату могла бы получать среднестатистическая российская женщина, выполняющая все эти работы по собственному дому.

Некоторые включают в этот счёт и выполнение супружеского долга – из расчёта по часу раз в неделю. В итоге набегает 10 тысяч рублей в месяц.

Даже психологическая поддержка мужа – и та оценивается в приличную сумму.

«Психотерапевт берёт за час где-то 2 тысячи рублей, то есть его минута стоит 33 рубля. Допустим, что любимый муж жалуется на тяготы жизни только после работы и всего по 20 минут, – пишет автор статьи «А ты заработал на жену?». – В результате за душевную близость типа «ты внимательно слушаешь меня и говоришь, что я молодец», о которой – увы – мечтают многие мужчины, набегает 13 200 рублей в месяц», – считает автор статьи.

В суммарном итоге набегает сумма в 100 – 120 тысяч рублей.

Получается, что если бы мужчина оплачивал все эти услуги по рыночным расценкам, то он просто не смог бы позволить себе жену.

Семья по расчёту

Подобная точка зрения у многих представительниц слабого пола вызывает одобрение.

«Мужики думают, что дома всё само собой делается, – уверена моя 40-летняя соседка. – И то, что ты по дому шуршишь, они как так и надо воспринимают. Ещё и возмущаются, если не так сделала. А вот если бы они знали, что это реальные бабки, по-другому бы запели».

Некоторые женщины признаются, что в глубине души они даже не против действительно брать деньги с мужей за свои услуги.

«По крайней мере клянчить деньги у него не приходилось бы», – делится одна из форумчанок.

Хотя такой подход по душе далеко не всем представительницам слабого пола.

«Приятно осознавать, что, выполняя привычные дела по дому, я вношу свой вклад в семейный бюджет. Но слишком увлекаться такими расчётами и оценивать каждую вымытую тарелку и выглаженную рубашку в рублёвом эквиваленте не стоит. Где гарантия, что однажды муж не выставит счёт за починку сантехники и ремонт на кухне?» – недоумевает одна из моих коллег.

Мужчины подобный подход, понятное дело, не одобряют.

«Типа жена всё это делает исключительно для мужа… А ей и еда не требуется, и уборка-стирка-глажка не нужны, с окнами грязными, так и быть, проживёт, раз не платит никто за них, и общение с мужем ей не нужно, не говоря уже про секс… И всё это терпеть можно и нужно лишь за деньжищи великие», – возмущается один из форумчан.

Кроме того, такой подход к семейным обязанностям со стороны женщины, по мнению представителей сильного пола, влечёт за собой и определённое отношение к ней.

«Если женщина так себя оценивает, то чего потом возмущаться, что её товаром, а не человеком считают? Она и есть товар при таком подходе. А ведь и сезонные скидки существуют, и уценка за морально-физическое устаревание товару полагается или замена на более новые модели», – уверен один из пользователей соцсетей.

Если женщина рассматривает свои семейные хлопоты как работу, то и относиться к ней надо, как к наёмному работнику, считают мужчины.

«Раз уж соглашаемся с оценкой, значит, у покупателя есть и право требовать соответствия цена/качество. То есть и готовить надо на уровень 30 тысяч в месяц, и сексуальные услуги оказывать не в позе бревна, и т.д. Ну а за несоответствие высоким стандартам качества снижение цены полагается», – считает один из форумчан.

Некоторые при таком раскладе предлагают ввести систему штрафов за разные промахи. А уж за устраивание сцен и закатывание истерик – вообще увольнять.

Мужская работа

Некоторые мужчины в ответ предлагают начать оценивать и их собственный труд на благо семьи.

«А сколько стоит труд мужа? Работа, секс, ремонт мелкий по дому, перевозка семьи?» – интересуется один из участников форумов.

Некоторые представители сильного пола даже предлагают свои варианты расценок «мужского труда».

Сюда входит и плата за квартиру (если женщина живёт на территории мужчины), пользование бытовой техникой (если она опять же на деньги мужа была куплена), услуги личного водителя – всё-таки мужей часто в этом плане используют, мелкий ремонт, которым практически каждый мужчина в том или ином объёме занимается – кран починить, гвоздь забить, телевизор настроить.

И психологами в семье мужчинам, как выясняется, приходится быть не реже женщин.

«Слушать психи во время месячных и вообще просто тебя слушать – работа психолога, от 400 до 1500 рублей в час», – считает форумчанин Ni4iporuk.

Да и с платой за секс, оказывается, тоже не всё так однозначно.

«Конечно, есть женщины, которые занимаются этим только ради мужа, а самих их эта сторона дела не привлекает. Но, согласись, женщин, которым секс нужен, тоже ведь хватает. Значит, она за него тоже, как и мужчина, платить должна. А мужской секс по вызову, между прочим, дороже женского стоит», – уверен пользователь Сергей.

А если мужчина в семье ещё и основным добытчиком является, то в общую смету некоторые предлагают внести также стоимость банковских услуг.

…Однако, по мнению специалистов, увлекаться подобными расчётами всё же не стоит.

«Всё это тревожный сигнал того, что потребительское отношение, пропитавшее многие слои нашей жизни, уже начало разъедать и сферу отношений», – считает московский психолог Дмитрий Орешин.

При таком подходе остаётся неясным, зачем вообще двум взрослым людям, способным обеспечить и обслужить себя самостоятельно, жить под одной крышей.

«По большому счёту, людей может объединять только внутренняя душевная и психологическая близость. То есть у них существует потребность быть вместе. Я не говорю о том, что они должны быть вместе все 24 часа в сутки. Не раз говорил – у каждого должно быть своё собственное личное жизненное пространство. Но при этом у них должна существовать потребность какую-то часть этого пространства делить вместе. И не просто быть вместе, а заботиться друг о друге. Абсолютно бескорыстно, не подсчитывая количество вложений».

С ним согласны многие участники форумов – как женщины, так и мужчины.

«Если в семье начинают считать, кто больше приносит пользы, – семьи уже нет»; «Тошнит от такой тупой логики. Где алчность – нет любви, где нет любви – нет жизни» и т.д.

«В семье все равны. Нельзя оценить отдельно работу жены и работу мужа – она совместна и бесценна, так как делаете вы её для себя и своих близких. Любите друг друга, а не считайте, кто вложился больше, а кто меньше, и будет вам счастье, – уверена одна моя знакомая, прожившая в браке 30 лет».