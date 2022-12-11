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2 часа назад

Секс-фитнес: как совместить постель и спорт с удовольствием

WomanHit.ru

Близость вряд ли сможет заменить тренировку, но усилить эффект спорта вполне способна.

Секс-фитнес: как совместить постель и спорт с удовольствием
Фото: WomanhitWomanhit

Кажется, секс — весьма энергозатратное занятие, но почему-то даже люди с весьма активной интимной жизнью могут оставаться полными. Если близость не может заменить диету, может, с ее помощью можно хотя бы проработать мышцы и немного подкачаться?

Тренеры уверены, что да, правда, для этого нужно знать несколько лайфхаков. Важно правильно выбрать позу: в большинстве из них физически напрягается лишь мужчина, а значит, нужно немного менять привычные сценарии.

Ноги на плечи

Лежа на спине, закиньте ноги мужчине на плечи, а затем самостоятельно приподнимите бедра. Пусть партнер придерживает голени. В этой позиции напрягается пресс и мышцы груди, а у партнера тренируются руки и плечи.

Догги-стайл по-новому

Всего один нюанс превратит привычную позу в фитнес-тренировку: для этого партнер должен поднять ноги избранницы, чтобы она удерживала вес тела лишь на руках. В такой планке точно больше удовольствия, чем в обычной.

Мужчина же тренирует и пресс, и бицепсы, руки.

Спасательный круг

Эта позиция требует отличной физической формы, но оно того стоит: партнерша обвивает ногами бедра мужчины, а он, стоя, держит ее на руках. Чтобы двигаться в таком положении, нужно изрядно напрячь все мышцы. Бонусом вы получите разнообразие и подтянутую фигуру.

Обратная наездница

В позе девушка сверху вы можете задействовать больше мышц, если повернетесь к партнеру спиной. Чтобы совершать движения, придется задействовать не только ноги и бедра, но и пресс, руки, ягодицы.

Жаркие объятия

Для этой позиции оба партнера должны встать на одно колено, обнимая друг друга за плечи. В этой позе энергично работают мышцы передней поверхности бёдер, ягодиц, пресса.

И все же…

Старайтесь не воспринимать секс, как фитнес. Он должен оставаться лишь средством получения удовольствия, иначе вскоре вы начнете избегать его, как тяжелых тренировок.

Любовь,
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