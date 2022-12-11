Секс-фитнес: как совместить постель и спорт с удовольствием

Близость вряд ли сможет заменить тренировку, но усилить эффект спорта вполне способна.
Кажется, секс — весьма энергозатратное занятие, но почему-то даже люди с весьма активной интимной жизнью могут оставаться полными. Если близость не может заменить диету, может, с ее помощью можно хотя бы проработать мышцы и немного подкачаться?
Тренеры уверены, что да, правда, для этого нужно знать несколько лайфхаков. Важно правильно выбрать позу: в большинстве из них физически напрягается лишь мужчина, а значит, нужно немного менять привычные сценарии.
Лежа на спине, закиньте ноги мужчине на плечи, а затем самостоятельно приподнимите бедра. Пусть партнер придерживает голени. В этой позиции напрягается пресс и мышцы груди, а у партнера тренируются руки и плечи.
Всего один нюанс превратит привычную позу в фитнес-тренировку: для этого партнер должен поднять ноги избранницы, чтобы она удерживала вес тела лишь на руках. В такой планке точно больше удовольствия, чем в обычной.
Мужчина же тренирует и пресс, и бицепсы, руки.
Эта позиция требует отличной физической формы, но оно того стоит: партнерша обвивает ногами бедра мужчины, а он, стоя, держит ее на руках. Чтобы двигаться в таком положении, нужно изрядно напрячь все мышцы. Бонусом вы получите разнообразие и подтянутую фигуру.
В позе девушка сверху вы можете задействовать больше мышц, если повернетесь к партнеру спиной. Чтобы совершать движения, придется задействовать не только ноги и бедра, но и пресс, руки, ягодицы.
Для этой позиции оба партнера должны встать на одно колено, обнимая друг друга за плечи. В этой позе энергично работают мышцы передней поверхности бёдер, ягодиц, пресса.
Старайтесь не воспринимать секс, как фитнес. Он должен оставаться лишь средством получения удовольствия, иначе вскоре вы начнете избегать его, как тяжелых тренировок.