Мужчины перечислили озадачивающие их в женщинах черты

Пользователи форума Reddit назвали среди удивительных женских черт сильную потерю волос и крик сквозь стены. Эти и другие озадачивающие их в женщинах черты они перечислили в сети в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.
Одним из самых популярных стал ответ, в котором мужчина удивляется тому, что его жена всегда говорит с ним с другого конца квартиры.
Привычка женщин носить мобильный телефон в заднем кармане брюк также кажется многим мужчинам удивительной.
Другие мужчины никак не могут привыкнуть к объему волос, который женщины по естественным причинам теряют каждый день.
А кого-то приводят в недоумение вопросы, которые задают женщины.