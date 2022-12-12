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1 час назад

Мужчины перечислили озадачивающие их в женщинах черты

Lenta.ru

Пользователи форума Reddit назвали среди удивительных женских черт сильную потерю волос и крик сквозь стены. Эти и другие озадачивающие их в женщинах черты они перечислили в сети в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Мужчины перечислили озадачивающие их в женщинах черты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одним из самых популярных стал ответ, в котором мужчина удивляется тому, что его жена всегда говорит с ним с другого конца квартиры.

Привычка женщин носить мобильный телефон в заднем кармане брюк также кажется многим мужчинам удивительной.

Другие мужчины никак не могут привыкнуть к объему волос, который женщины по естественным причинам теряют каждый день.

А кого-то приводят в недоумение вопросы, которые задают женщины.

Любовь,
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