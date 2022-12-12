Мужчины перечислили озадачивающие их в женщинах черты

Пользователи форума Reddit назвали среди удивительных женских черт сильную потерю волос и крик сквозь стены. Эти и другие озадачивающие их в женщинах черты они перечислили в сети в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Одним из самых популярных стал ответ, в котором мужчина удивляется тому, что его жена всегда говорит с ним с другого конца квартиры.

Привычка женщин носить мобильный телефон в заднем кармане брюк также кажется многим мужчинам удивительной.

Другие мужчины никак не могут привыкнуть к объему волос, который женщины по естественным причинам теряют каждый день.