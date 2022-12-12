Врач перечислила приводящие к исчезновению оргазма у женщин факторы

К исчезновению оргазма могут привести такие факторы, как стресс, негативный сексуальный опыт или период беременности, заявила врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Института репродуктивной медицины REMEDI Эстер Вавилонская. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила и некоторые другие причины аноргазмии.

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По словам гинеколога, к физиологическим причинам отсутствия оргазма у женщины относятся гормональные нарушения, беременность, послеродовый период, менопауза. Также привести к проблемам с достижением кульминации при половом контакте могут недержание мочи, синдром релаксированного влагалища, аномальное развитие половых органов. Чтобы исключить все эти факторы, необходимо пройти обследование у врача и сдать назначенные им анализы.

Помимо гинекологических причин, проблемы в сексуальной сфере могут быть спровоцированы психосоматикой, предупредила Вавилонская. Среди приводящих аноргазмии причин, связанных с психологическим состоянием женщины, врач назвала стресс, наличие неудачного сексуального опыта.

Помимо этого, как отметила гинеколог, женщине сложнее получить удовольствие во время полового акта при отсутствии эмоциональной близости с партнером — это приводит к сексуальной неудовлетворенности.

По словам Вавилонской, еще одной причиной аноргазмии у женщины считается фригидность — неспособность к сексуальному возбуждению из-за отсутствия чувствительности.