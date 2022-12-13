Сексолог подсказала способ победить мешающую интиму тревожность

Победить тревожность, возникающую во время интимной близости, помогут изучение своего тела и мастурбация, уверена сексолог Лорен Френч. Эти и некоторые другие доступные способы обрести уверенность в сексуальной жизни она подсказала в ходе беседы с изданием Fashion Journal.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Френч заявила, что беспокойство во время секса чаще всего возникает из-за несоответствия реальности и рассказов о том, каким должен быть половой контакт и эмоции во время него. Также спровоцировать его могут низкая самооценка, сексуальное насилие или предыдущий негативный опыт отношений. Чтобы преодолеть мешающую наслаждаться интимной близостью нервозность, нужно понять ее причину.

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По словам сексолога, тревога — защитная реакция организма, направленная исключительно на выживание. Мозг, основываясь на предыдущем опыте или его отсутствии, сообщает, что что-то не так. При этом важно помнить, что иногда это ощущение вызвано не опасностью, а внутренними запретами или негативными установками, и потому к нему не всегда стоит прислушиваться.

Как отметила Френч, часто тревога при сексе возникает из-за недостатка опыта, и в этом случае один из лучших способов справиться с ней — мастурбация, изучение своего тела и способов доставить себе удовольствие. Также сексолог рекомендовала работать над уверенностью в себе в повседневной жизни. Раскрыть собственную сексуальность можно при помощи танцев перед зеркалом, пикантных селфи и при необходимости коррекции веса.

Помимо этого, стоит помнить, что с партнером во время интимной близости можно и нужно общаться, продолжила Френч. Нужно честно говорить о своих желаниях, сексуальных предпочтениях и страхах. «Найдите то, что заставляет вас чувствовать себя уверенно, будь то определенные позы, звуки, наряды или аффирмации и попросите об этом», — объяснила сексолог. И не надо бояться говорить «нет», если чего-то делать не хочется, добавила она.