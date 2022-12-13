Женщина начала работать и получила неожиданное требование от мужа

Пользовательница Reddit поделилась историей, как начала работать из дома и получила неожиданное требование от мужа. Она рассказала, что сделала из свободной комнаты в доме кабинет, из-за чего ее супруг сказал, что она должна отдавать ему часть своей зарплаты.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Автор поста написала, что живет с мужем в доме, который он купил до их женитьбы. «Он называет дом своей личной собственностью, и меня это устраивает», — добавила она. По ее словам, дом небольшой: в нем есть две комнаты, одна из которых пустовала, пока она не стала работать удаленно и не начала использовать ее в качестве кабинета.

«Все шло хорошо, пока мой муж не сказал, что ожидает 30 процентов от моей зарплаты, так как он предоставляет кабинет для моей работы. Это застало меня врасплох», — высказалась героиня истории. Женщина уточнила у супруга, серьезно ли его требование, и в ответ он продолжил настаивать на том, что это его дом. «Я отказалась и назвала его требование необоснованным, что привело к крупной ссоре», — пожаловалась она.

«Я сказала, что он не получит ни копейки, а он заявил, что я "пользуюсь им", несмотря на то, что дом уже выкуплен. Ему даже не нужно выплачивать ипотеку», — отметила рассказчица. Она добавила, что оплачивает счета пополам с мужем, а все домашние дела делает сама.

«Муж привлек к спору даже свою семью — его мать считает, что 30 процентов не много, потому что эта комната обеспечивает "стабильность" моей работе, а ее сын должен получать какие-то преимущества от этого», — заключила героиня истории.