Названа идеальная поза для мягкого секса

Поза лотоса является идеальной для мягкого, нежного и «ленивого» секса, рассказала секс-блогер Изабель Урен. Она назвала изданию Metro преимущества данной позиции перед другими.

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В позе лотоса женщина сидит лицом к партнеру, скрестив ноги у него за спиной, пояснила Урен. Она добавила, что эта поза создает максимально интимную атмосферу, позволяет партнерам любоваться друг другом и ощущать чувственные прикосновения.

Для того чтобы правильно принять позу, мужчина должен сидеть, свободно скрестив ноги. Затем женщина садится на колени, и оба партнера обхватывают друг друга ногами и руками. В этом положении движение происходит не за счет толчков, а за счет раскачивания вперед и назад, рассказала секс-блогер.

Однако эта поза может не подойти людям с сильной разницей в росте, весе и уровне подвижности, предупредила Урен. Находящийся снизу мужчина, как правило, должен быть сильным и готовым поддерживать женщину во время полового акта. Для этого также можно использовать подушки под ягодицами или коленями.

Как только партнеры освоят азы позы лотоса, они могут сделать ее более разнообразной, отметила Урен. Для этого можно руками ласкать и исследовать тела друг друга. Женщина может длинными и мягкими движениями проводить ногтями по спине избранника или массировать кожу головы.

В позе лотоса, опираясь на руки и откинувшись назад, можно регулировать и угол проникновения. Чтобы эта позиция стала более удобной и интимной, за спиной партнерши можно соорудить гнездышко из подушек.

«Максимально используйте положение лицом к лицу, чувственно целуя его в шею или шепча ему на ухо. Мужчина же в это время может ласкать грудь», — подвела итог секс-блогер.