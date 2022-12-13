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1 час назад

Сексолог МакНиколс раскрыла простые секреты женских оргазмов

Катерина Саломе

По статистике, только 45 процентам женщин удается достигнуть оргазма. Сексолог Николь МакНиколс раскрыла простые секреты получения удовольствия, сообщает Daily Star.

Сексолог раскрыла простые секреты женских оргазмов
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам специалиста, для женщины крайне важны поцелуи, эмоциональная близость и стимуляция клитора. Если мужчина будет помнить об этих факторах, о непременно сможет довести партнершу до оргазма, подчеркнула она.

Зачем говорить о сексе, если о нем итак все говорят

«Как видите, размер "банана" не играет никакой роли», — пошутила эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что сексолог объяснила, зачем нужен флирт на стороне.

Любовь,
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