Сексолог раскрыла простые секреты женских оргазмов

По статистике, только 45 процентам женщин удается достигнуть оргазма. Сексолог Николь МакНиколс раскрыла простые секреты получения удовольствия, сообщает Daily Star.
По словам специалиста, для женщины крайне важны поцелуи, эмоциональная близость и стимуляция клитора. Если мужчина будет помнить об этих факторах, о непременно сможет довести партнершу до оргазма, подчеркнула она.
«Как видите, размер "банана" не играет никакой роли», — пошутила эксперт.
Ранее мы сообщали о том, что сексолог объяснила, зачем нужен флирт на стороне.