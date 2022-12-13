Люблю двоих мужчин: авторская техника психолога «2 зайца»

В жизни иногда бывает так, что нам нравится не один человек, а сразу двое.

Фото: CoLady CoLady

Как поступить, если любовь возникла сразу к двоим мужчинам? Кого выбрать? Как избавиться от сомнений?

Видео дня

Предлагаю вам ознакомиться с упрощённой версией авторской техники «2 зайца» и решить эту проблему прямо сейчас.

Шаг 1

Для начала сконцентрируемся на том, что нужно нам самим в отношениях, и постараемся сформулировать собственное понимание того, чего мы хотим от партнёра и чего ожидаем от отношений с ним.

Не стоит ограничиваться только сегодняшним днём. Следует подумать и о том, что для нас будет важным через 3-5-10 лет.

Например: Каким должен быть отец ваших детей?

Как избранник преодолевает возникающие проблемы?

Как он относится к своим родителям?

В общем, составляем список того, что мы считаем важным для нас в отношениях, в партнёре, в прогнозируемом будущем.

Записываем всё, что приходит на ум: доброта;

чувство юмора;

образование;

финансовая независимость;

амбициозность;

наличие друзей;

бесконфликтность;

наличие бывшей;

умение готовить и т. п.

Список должен включать в себя не менее 30 пунктов. Чем больше будет «пожеланий», тем точнее вы всё для себя позже поймёте.

Шаг 2

После того как список готов, необходимо пройтись по нему ещё раз и переписать его таким образом, чтобы на первом месте в списке было записано самое важное качество будущего избранника, а в последнем ряду наименее важное.

Это позволит вам самой сформировать более чёткое понимание своих предпочтений в партнёре.

Шаг 3

Вернёмся к нашим сердцеедам и оценим их на соответствие нашим представлениям и пожеланиям в отношениях.

По каждому пункту мы будем оценивать соответствие того или иного человека и присуждать баллы от 1 до 10, где 10 — максимальное соответствие, а 1 — минимальное.

Шаг 4

После этого разделите список своих пожеланий пополам. Если у вас список из 30 пунктов, то получится 15 наиболее важных пожеланий и 15 менее важных.

Баллы в первой половине (наиболее важной) умножьте на 2 в каждом пункте. Они же более значимы, значит, и «весить» должны в 2 раза больше.

Шаг 5

Теперь просто суммируем все полученные баллы наших претендентов и получаем вполне конкретный измеримый результат — оценку, по которой можно понять, кто именно нам больше подходит.

CoLady

Иногда, выполняя подобные упражнения, некоторые мои клиенты приходят к выводу, что ни один из имеющихся претендентов не соответствует их критериям.

С одной стороны, возникает чувство лёгкого разочарования, с другой — появляется чёткое понимание того, что нужно в отношениях и по каким критериям подбирать себе вторую половину.