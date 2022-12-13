Психолог рассказал, как вычислить абьюзера на первом свидании

Зима — время романтики, исполнения желаний и веры в любовь с первого взгляда. Ранее редакция сайта pravda-nn.ru рассказывала, как общаться на сайтах знакомств. А теперь мы вместе с нижегородским психологом Сергеем Скуратовским выясняем, как не обжечься на первом свидании и не завязать отношений с абьюзером.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Человека, склонного к психологическому насилию, можно узнать по его поведению и словам. Поэтому к новому спутнику (или спутнице) стоит присмотреться повнимательнее.

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3 главных «звоночка»

Эксперт отмечает, что очень сложно выстроить здоровые отношения, если они начинаются с жалости, с благодарности или с восхищения.

«И то, и другое, и третье изначально подразумевает неравенство. Поэтому первое, на что я бы обратил внимание — это насколько ваш потенциальный партнер может быть наравне с вами, оставаться близким, не снисходя до вас и не волочась за вами», — сказал Сергей Скуратовский.

Второй важный момент, на который стоит обратить внимание при личной встрече — насколько у человека есть представление о личных границах и личном пространстве, как часто он их нарушает.

«Если вы идете вместе в ресторан, и при этом он окружает вас заботой, о которой вы не просили, вешает свою одежду в гардеробной на один крючок с вашей при наличии свободных, предельно галантен с вами, но грубит неловкому официанту и расплачивается за вас, не спросив вашего согласия – скорее всего, вашему потенциальному партнеру свойственно стабильное нарушение границ личного пространства, — рассказал психолог. — Но это сложно анализировать, если у вас тоже нарушено представление о границах. Кому-то описанное поведение, наоборот, может показаться привлекательным и мужественным».

Следующий важный аспект — отношения партнера с его родителями. По словам Сергея Скуратовского, если в них много сильных негативных отвергающих эмоций (злости, стыда, вины, страха) или прослеживается стремление к болезненной близости вплоть до подобострастия, жалости, удушающей тревожной заботы – стоит обратить на это внимание.

«Невозможно построить друг с другом отношения «с чистого листа» — всегда будет вмешиваться прошлый опыт общения с близкими людьми. Если этот опыт токсичный, велика вероятность, что часть этой токсичности передастся и вашим отношениям», — подчеркнул эксперт.

Близость или контроль?

Психолог добавил, что партнер-абьюзер в начале отношений старается быть как можно ближе, «вскрыть» жертву, добиться ее доверия. Причем далеко не всегда это сознательные манипуляции, чаще абьюзер ведет себя так интуитивно. Близость и любовь для него – возможность контроля, быть искренне близким ради другого такой человек не умеет.

«Он проявляет максимальную заботу, удушающее внимание, может потакать вашим капризам, поощрять любое проявление инфантилизма, внимательно слушать, когда вы раскрываетесь, доверяете ему свои секреты, играть роль подушки для отдыха или жилетки для плача, — рассказал Сергей Скуратовский. — Чем дальше развиваются ваши отношения, тем больше забота будет напоминать контроль, выслушивание желаний станет с оттенками снисхождения и обесценивания, а внимание и тепло будет возведено в ранг валюты: вы должны будете за нее заплатить. Вообще, такие отношения напоминают кредит, который сначала кажется подарком от чистого сердца».

К сожалению, абьюз в виде психологического насилия постоянно присутствует в нашей жизни, и зачастую мы его даже не замечаем. А в семейных отношениях вовремя не выявленное давление без должной помощи может привести к серьезной травме. Как распознать абьюз и можно ли с ним бороться, читайте в специальном материале на сайте pravda-nn.ru.

Помощь рядом

Порой бывает так, что абьюзера узнаешь только спустя годы совместной жизни. И выйти из отношений с ним не так-то просто. Всего за год на психологическое насилие специалистам пожаловались более 400 нижегородок.

Жертвам психологического и физического насилия в нашем регионе помогает Нижегородский женский кризисный центр. Туда можно обратиться за консультацией по правовым вопросам, получить психологическую помощь или даже укрытие, если жизни угрожает опасность. В организации проводятся группы и для авторов насилия — мужчин и женщин, склонных проявлять агрессию по отношению к партнеру. А в ноябре в центре возобновились группы по работе с подростками, которые столкнулись с насилием или буллингом.

Самые распространенные темы по консультациям в этом году: психологическое насилие (466 человек обращались с этой проблемой), физическое насилие (265), развод (168), определение места жительства ребенка (126), алименты (121). Всего на конец ноября было проведено 836 консультаций (405 психологами НЖКЦ и 431 юристами).

При домашнем насилии «счастливым концом» истории можно считать выход из насильственных отношений или невозвращение в них. Статистику по этим случаям собрать пока не представляется возможным.