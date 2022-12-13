6 необычных фактов о женском оргазме

Неуловимый и непонятный женский оргазм давно волнует исследователей, которые постоянно открывают его все с новых сторон. Собрали самые необычные факты о «маленькой смерти» (а заодно выяснили, существует ли точка G, которую все так лихорадочно ищут).

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Женщины испытывают оргазм реже мужчин

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В 2020 году платформа Pornhub решила отпраздновать Международный день женского оргазма, который проходит 8 августа, необычным способом. Сервис отобрал самые популярные среди мужчин порноролики и при воспроизведении прерывал их на 40% — именно столько женщин, по статистике, не достигают оргазма во время проникающего секса с партнером. Таким образом платформа Pornhub хотела привлечь внимание к проблеме orgasm gap — разнице в скорости достижения оргазма у мужчин и женщин.

40% — цифра не точная. У всех исследований на данную тему свои результаты, но они говорят не в пользу женщин. Так, если верить одной из самых крупных статистик, оргазм получают 30-60% женщин, тогда как мужчины достигают разрядки в 70-100%.

Причины такого дисбаланса — тема для отдельных исследований. Многие ученые склоняются к тому, что на разрыв повлиял научный сексизм, согласно которому влагалище считается главной эрогенной зоной женщины. В академических работах прошлого клитор, его строение и роль в получении оргазма упускали или описывали максимально сжато, отсюда незнание женской анатомии и благоговейный трепет мужчин перед органом.

Еще одна причина кроется в мировой порнокультуре, где мужчина — центр вселенной, вокруг удовольствия которого и вращается весь контент. В роликах для взрослых актрисы стандартно получают оргазм (или симулируют его) от проникновения, что конструирует ложное представление о процессе. Так мужчины становятся жертвами нереалистичных ожиданий, думая, что приемы из порно сработают и в реальной жизни.

Женщины могут испытывать 3 типа оргазма

Классифицировать оргазмы решили ученые из Карлова университета в Праге. Они провели исследование при поддержке бренда секс-девайсов Lioness: 54 участницам вручили вибраторы, после чего отслеживали физиологические изменения в их организмах с помощью датчиков. В итоге ученые пришли к выводу, что в зависимости от степени напряжения тазового дна женщины испытывают три типа оргазма: «волну», «вулкан» и «лавину».

При «вулкане» мышцы полностью расслаблены и резко напрягаются во время оргазма, во время «лавины» — сильно напряжены, но затем расслабляются, а в случае «волны» — поочередно сокращаются и расслабляются. По данным исследования, женщина может испытывать один конкретный вид оргазма: чаще всего это «волна», которую отметили 26 респонденток.

Ученые до сих пор не знают, зачем женщины оргазмируют

С мужчинами все понятно: их оргазм напрямую связан с продолжением рода, поэтому его наличие легко объяснить. А что женщины? На первый взгляд важных функций женский оргазм не несет, однако он не «отвалился» в процессе эволюции, а остался в качестве приятного бонуса. У исследователей есть несколько теорий на этот счет, и часть из них связана с размножением.

По мнению ученых Робина Бейкера и Марка Беллиса, в момент оргазма мышцы малого таза и матки сокращаются, что создает эффект всасывания мужской спермы. Бейкер и Беллис утверждали, что таким образом сперматозоиды попадают в женские половые пути, но их версию в профессиональном сообществе встретили без энтузиазма.

Еще одна теория гласит, что оргазм достался женщинам от предков из рода homo, которым для овуляции требовалась стимуляция половых органов. Она запускала все необходимые процессы, а в качестве бонуса, считают исследователи, давала кратковременное ощущение эйфории. За сотни лет эволюции потребность в ней отпала, но сам оргазм сохранился.

Точка G может не существовать

Загадочная точка G была названа в честь гинеколога Эрнста Грефенберга. В 1950 году он первым предположил существование эрогенной зоны, при стимуляции которой женщина получает сильный оргазм, и даже указал ее координаты: передняя стенка влагалища, на расстоянии 5-8 сантиметров от входа. Дальше предположений дело так и не сдвинулось, но в 1980-е годы, уже после смерти Грефенберга, его дело подхватили другие ученые. Так, в секс-словаре появилось понятие «точка G», которую затем принялись искать всем миром.

На эту тему провели десятки исследований, но ни одно не подтвердило существование точки G. Ученым пока не удалось обнаружить общую для всех женщин зону, чья стимуляция обеспечивала бы незабываемый оргазм — эрогенные точки у всех разные.

Понять, что женщина испытывает оргазм, очень сложно

Многие верят, когда партнерша симулирует наслаждение громкими стонами, или сверяются с чек-листами «N признаков, что она кончила». Но все гораздо сложнее: как пишут авторы книги «Секс. От нейробиологии либидо до виртуального порно», достоверно определить, что женщина испытала оргазм, можно двумя способами.

Во-первых, с помощью позитронно-эмиссионного томографа, который будет сканировать голову партнерши (и происходящие в ней изменения), а во-вторых — благодаря специальной анальной пробке, которая измеряет сокращения мышц тазового дна. Если обзаведетесь такими приборами, ни одна симуляция вас не проведет!

Качество оргазма становится лучше с возрастом

Возрастные изменения могут негативно сказаться на здоровье, но только не на сексуальной жизни — и это подтвердили несколько исследований. Так, приложение Natural Cycles опросило 2600 женщин, которых разделили на три группы: младшую (моложе 23 лет), среднюю (в возрасте 23-36 лет) и старшую (старше 36 лет). Опрос показал, что представительницы последней группы чаще достигали оргазма, да и ощущали себя сексуальнее по сравнению с другими респондентами.