Почему мужчин тянет к женщинам с "комплексом принцессы"

Женщины-"принцессы" отличаются своей мягкостью, беззащитностью и невинностью. Почему мужчин тянет именно к таким девушкам, объяснила в беседе с изданием Metro сексолог Несс Купер.

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Эксперт утверждает, что с такими женщинами представители сильного пола чувствуют себя настоящими героями и спасителями. Ведь у них появляется возможность взять все под контроль и решать проблемы, считает она.

При этом, отмечает специалист, баланс значимости в таких парах сильно нарушен. По ее словам, все привелегии, включая сексуальные, переходят на мужскую сторону — женское мнение зачастую не учитывается.

Также чревато серьезными проблемами в паре попытка женщины с комплексом принцессы "примерить на себя корону" без согласия избранника, добавила сексолог. Такое поведение, по ее словам, вызовет у мужчины бурную реакцию, так как покажется ему инфантильным и сексистским.