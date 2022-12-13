Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
0° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
2 часа назад

Сексолог Купер объяснила, почему мужчин тянет к женщинам с "комплексом принцессы"

Катерина Саломе

Женщины-"принцессы" отличаются своей мягкостью, беззащитностью и невинностью. Почему мужчин тянет именно к таким девушкам, объяснила в беседе с изданием Metro сексолог Несс Купер.

Почему мужчин тянет к женщинам с "комплексом принцессы"
Фото: pixabay.compixabay.com

Эксперт утверждает, что с такими женщинами представители сильного пола чувствуют себя настоящими героями и спасителями. Ведь у них появляется возможность взять все под контроль и решать проблемы, считает она.

При этом, отмечает специалист, баланс значимости в таких парах сильно нарушен. По ее словам, все привелегии, включая сексуальные, переходят на мужскую сторону — женское мнение зачастую не учитывается.

Почему всем хочется секса в разное время

Также чревато серьезными проблемами в паре попытка женщины с комплексом принцессы "примерить на себя корону" без согласия избранника, добавила сексолог. Такое поведение, по ее словам, вызовет у мужчины бурную реакцию, так как покажется ему инфантильным и сексистским.

Ранее мы писали о том, что россиянки рассказали о самых ужасных провальных свиданиях.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители