Обычно люди ищут пару в университете или на работе, в социальных сетях и специализированных приложениях вроде Тиндера. Часто знакомятся через хобби и на тусовках, а некоторые посещают тематические мероприятия — спиддейтинги.

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В ходе спиддейтинга за короткий отрезок времени вам нужно пообщаться с определенным количеством участников и определиться, кто понравился больше всего. В новой серии подкаста организаторка Friendly Speed Dating Мария Оленева рассказала, как это работает.

А еще объяснила, почему молодые айтишники и женщины за 30 — зачастую оказываются самыми одинокими.

Таймкод:

01.00 — Как устроен современный спиддейтинг

05.07 — Давно ли спиддейтинги стали популярны в России

08.50 — Адекватно ли делать фильтр на вход

15.30 — Насколько люди вообще готовы знакомиться

19.30 — Почему молодые мужчины и женщины за 30 — самые одинокие

22.53 — Неочевидные причины, почему люди ходят на спиддейтинги

24.24 — Есть ли там вообще мужчины? В России сплошные женщины!

26.26 — На спиддейтинг идут отчаявшиеся люди, так ли это

31.57 — Как идти на спиддейтинг, если ты интроверт

36.18 — Как зацепить человека за 5 минут

40.27 — Что надевать на спиддейтинг

45.07 — Статистика отношений после спиддейтинга

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий