Обычно люди ищут пару в университете или на работе, в социальных сетях и специализированных приложениях вроде Тиндера. Часто знакомятся через хобби и на тусовках, а некоторые посещают тематические мероприятия — спиддейтинги.
В ходе спиддейтинга за короткий отрезок времени вам нужно пообщаться с определенным количеством участников и определиться, кто понравился больше всего. В новой серии подкаста организаторка Friendly Speed Dating Мария Оленева рассказала, как это работает.
А еще объяснила, почему молодые айтишники и женщины за 30 — зачастую оказываются самыми одинокими.
Таймкод:
01.00 — Как устроен современный спиддейтинг
05.07 — Давно ли спиддейтинги стали популярны в России
08.50 — Адекватно ли делать фильтр на вход
15.30 — Насколько люди вообще готовы знакомиться
19.30 — Почему молодые мужчины и женщины за 30 — самые одинокие
22.53 — Неочевидные причины, почему люди ходят на спиддейтинги
24.24 — Есть ли там вообще мужчины? В России сплошные женщины!
26.26 — На спиддейтинг идут отчаявшиеся люди, так ли это
31.57 — Как идти на спиддейтинг, если ты интроверт
36.18 — Как зацепить человека за 5 минут
40.27 — Что надевать на спиддейтинг
45.07 — Статистика отношений после спиддейтинга
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова