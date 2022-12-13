Трудности поиска партнера в современном мире. Есть ли решение?

Мужчины и женщины, как правило, мечтают о полноценных, интересных отношениях, наполненных страстью, удовольствиями, любовью и уважением. Это на уровне ума. А на уровне конкретных действий и бессознательных процессов мы чаще можем наблюдать неготовность идти в данный опыт, не смотря на то, что с появлением интернета, территориальные границы для поиска партнера практически стерлись и возможностей стало больше.

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Если посмотреть как бы со стороны на современного человека, на его потребности и ценности, то можно разглядеть в них массу перекосов от элементарно устранимых до глубоких психологических, например: полный уход в реализацию, многозадачность и высокий уровень стресса, гонка от одного материального достижения к другому, замена живого общения просмотром лент социальных сетей, а также деструктивные представления о себе и/или об отношениях.

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Многие из данных факторов приносят личности страдания, но какие-то даже доставляют определенную дозу наслаждения, способствуют выработке дофамина (достижения, реализация, залипание в сетях), хотя качественного удовлетворения, такого, которое возможно получить через близость, не приносят. В чем же тогда проблема? Почему людям сложно создавать полноценные союзы? Почему кто-то предпочитает сублимировать удовольствия вместо того, чтобы полноценно проживать чувство любви? Разберем данный вопрос более подробно с психологом Еленой Сарги.

Итак, причинами сложностей поиска партнера могут стать следующие:

Идеализация отношений

Когда современный человек идет в отношения, в них он также ищет удовольствие. Безусловно, это прекрасно! Но как только в пару приходит какое-либо напряжение, как только сложности начинают преобладать над радостями, то вместо того, чтобы данные сложности решать, многие молодые люди предпочитают менять партнеров или быть в одиночестве, уходя в получение положительных чувств и эмоций через более простые способы, которые описывались выше.

Когда мы говорим «Я люблю тебя!», на самом деле имеем в виду «Мне нравятся МОИ чувства, которые я испытываю по отношению к тебе». Если же «Я ощущаю себя зажато, застенчиво, недостаточно достойно или рядом с тобой мне не всегда так прекрасно, как в моих представлениях об отношениях, мне это не нужно!» Таким образом, иллюзорное представление об идеальных отношениях создает разочарование и нежелание повторять «неудачные» опыты, хотя данные опыты потенциально могли быть весьма перспективными.

Инфантильная позиция

Возьмем пример тенденции последних лет — развития духовности, осознанности. Многие, воспринимая данную тенденцию как «волшебную», начинают надеяться на Вселенную, судьбу, пишут списки желаний с мыслями «Моё меня найдёт, когда придёт время». Во главе проблемы стоит позиция ожидания, и исключаются какие-либо конкретные действия: встречи, новые знакомства, нетворкинги, надежда возлагается лишь на счастливую случайность. Но ожидание чуда без каких-либо «шагов» действительно можно считать тормозом на пути к реализации ЛЮБОЙ мечты в целом.

Отсутствие времени на отношения

А точнее, максимизация фокуса на реализации. Уход в достигаторство, гонку «хочу как у других», «хочу лучше других» не оставляет пространства для появления партнера в жизни. И даже если потенциальные отношения появляются, им негде реализоваться в плотном рабочем графике. Да, успешность может приносить довольно высокое чувство удовлетворения, но даже если мы обратимся к Пирамиде потребностей А. Маслоу, то увидим, что потребность в близости для каждой личности является более важной ступенью, чем реализация, и если данная потребность «перешагивается», игнорируется, то человек неосознанно стремится получить тепло, благодарность и удовольствие от работы, что физически невозможно. Поэтому, работа не может полноценно заменить любви и тепла близкого человека, хотя может стать прекрасным дополнением к многогранности жизни, в которой есть место и отношениям.

Жизнь в социальных сетях

Социальные сети по-разному влияют на создание пары. С одной стороны, положительно — это расширение шансов для новых знакомств, увеличение скорости общения вне зависимости от места пребывания, а с другой — негативно. И негатив, во-первых, заключается в «сливе» драгоценного времени на просмотр пустой информации, во-вторых, в навязывании идеального образа отношений через просмотр жизни «идеальных» блогеров. Как следствие, это может привести к разочарованию, снижению самоценности: «У всех все прекрасно, а я недостаточно красив(а), спортивно сложен(а), успешен(а), сексуален(а) и тд».

Страх близости

Негативный опыт, связанный с родительской семьей. Данная сложность является проблемой не только современного мира, но тем не менее продолжает обладать колоссальной силой влияния на создание отношений. Что значит страх близости? Как можно бояться близости, если уже давно, наоборот, хочется в нее войти? Здесь как раз вступают в работу глубинные бессознательные процессы психики. Это ситуации, когда проще быть в одиночестве, создавать краткосрочные связи, соглашаться на статус любовника(цы), избегая качественного контакта.

Разберемся с данным пунктом подробнее на примере. Допустим, девушка, будучи ребенком, не единожды была свидетелем сильнейших скандалов родителей, страданий мамы, выпиваний отца, измен и прочего деструктива. Эта маленькая девочка, смотря на болезненные ситуации, могла сформировать программу-убеждение «отношения — ужас!», и бессознательно сделать выбор «Я лучше буду одна, чем жить подобный кошмар!». Ну а позже, когда такая девочка вырастает, она может даже не догадываться о том, почему ей сложно вступить в полноценный красивый союз, почему из достойных отношений ей хочется бежать, а мужчины, создающие эмоциональные качели, наоборот, манят, хотя причиняют много боли. Такая девушка часто красива, успешна, умна, трудолюбива, она не находится в инфантильной позиции, может свободно общаться с окружающими и при этом искренне не понимать, почему ей сложно создать семью. Данная проблема может создавать сложности в создании отношений, но она исправима.

Таким образом, трудности поиска партнера в современном мире существуют, но все они решаемы. Давайте также по пунктам разберем способы выхода из вышеописанных ситуаций и найдем решения:

1. Выйти из идеализации отношений можно через понимание стадий их развития. Изначально партнерам действительно бывает свойственно нахождение в идеализации. Они могут видеть друг в друге то, чего им самим не хватает, то, что они хотели бы получить для себя через партнера, какую потребность закрыть. Когда стадия «розовых очков» спадает, то наступает знакомство с реальным человеком, таким, какой он есть.

Здесь многое может удивлять, раздражать, напрягать, после чего наступает стадия автономии. В ней каждый из партнеров отстраняется, и пытается САМ дать себе то, что хотел получить от близкого человека (стадия, когда ожидания закончились, когда партнеры еще рядом друг с другом, но живут для себя). После заполнения «пустот» приходит стадия сближения, когда при всей разности любимым людям все-таки удается найти точки соприкосновения через общие планы, общие интересы, мысли, ценности. И только после стадии сближения наступает стадия продуктивной любви, та самая, в которую большинство людей хотят войти СРАЗУ после знакомства и жить ее ВСЕГДА. Поэтому, решением здесь станет понимание — если партнера найти не получается, возможно, вы находитесь в иллюзии идеальности, а ведь отношения — это и про совместные радости, удовольствия, кризисы, глубокие разговоры и новые уровни сближения двух, казалось бы, разных, но таких любящих людей.

2. Выйти из ожидания чуда «любовь сама меня найдёт» и начать создавать чудо самостоятельно. А чудо создается через систему конкретных целенаправленных действий: прописывание плана посещения мероприятий, где потенциально возможно познакомиться с партнером. Здесь главный фактор достижения успеха — продолжение! Нельзя, встретившись с первым разочарованием, опускать руки и снова садится дома за списки желаний в ожидании чуда. Важно продолжать! Какова вероятность встретить любимого человека, если сходить на 1 вечеринку за 6 месяцев? А какова вероятность встречи партнера, если за 1 месяц запланировать 4 нетворкинга, 4 вечеринки, 20 прогулок, 12 посещений достойного фитнес-клуба, 8 раз позавтракать в различных роскошных местах? Все это лишь пример. Но разница в количестве, скорее всего, вам стала понятна. Ориентируйтесь на свои физические, временные и финансовые возможности, а также уровень желания. Элементарный закон причинно-следственной связи эффективно работает: есть действия — есть результат, главное — отпустить сверх ожидания.

3. Чтобы решить вопрос с перекосом реализация/остальные сферы жизни, важно осознать свои ценности. Что для вас на первом месте: саморазвитие, реализация, финансовый рост, любящие отношения, продолжение рода? Если отношения на данном этапе жизни далеко не на первом месте, возможно, этот вопрос беспокоит лишь под давлением окружающих, ближайших родственников, а лично для вас не является приоритетным. Если же ценность отношений является действительно значимой, то пришло время направить на нее внимание, в том числе опираясь на пункт 2.

4. Ставить ориентиром отношений социальные сети — значит погружать себя в определенную степень страдания и пребывания в очередной иллюзии идеальности. Из социальных сетей желательно выводить себя в реальную жизнь: заглядывать в улыбки окружающих, прохожих, жить настоящую жизнь, встречаться, танцевать, изучать что-то вместе, чтобы приближать вероятность встречи партнера. Здесь снова работает закон причинно-следственной связи: чем меньше времени в социальных сетях за просмотром чужих «сериалов», тем больше времени и встреч в реальной жизни.

5. Что касается работы с программами-убеждениями, из них можно выйти, осознав: «Жизнь родителей — это жизнь родителей. Если бы они могли прожить свои отношения иначе, они бы прожили, но у них получилось, что получилось. Возможно, им не хватило знаний, мудрости, поддержки, судить точно не мне. Я выбираю выстроить свое адекватное, здоровое представление об отношениях, познакомиться ближе с собой, чтобы видеть людей противоположного пола чисто, а не искаженно, и ощущать готовность идти в проживание контакта, выстраивание красивой чувственной близости, потому что мне это искренне хочется».

Все рекомендации можно применять, а можно не применять и оставить всё как есть. Можно жить без отношений, а можно проживать этот опыт, еще глубже раскрывая себя, усиливая друг друга в партнерстве. До тех пор пока страхи и сомнения больше, чем готовность идти в близость, действительно глубоким качественным отношениям не случиться.