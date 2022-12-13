Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
2 часа назад

4 беспроигрышных способа заставить мужчину думать о вас

WomanHit.ru

Он не сможет выбросить вас из головы!

4 беспроигрышных способа заставить мужчину думать о вас
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Удержать интерес мужчины не так-то просто, в этом вы наверняка успели убедиться на собственном опыте и на опыте подруг. Тем не менее психологи подбрасывают женщинам небольшие лайфхаки, чтобы мужчина сошел с ума, думая о вас. Мы с удовольствием делимся ими с вами.

Видео дня

Будьте в дефиците

Нет, не в том смысле, что вы должны ограничивать себя в чем-то. Вы просто не должны давать мужчине слишком много своего присутствия, Снизьте количество контактов, если вы действительно интересны мужчине, он не будет находить себе места, размышляя о вашей «пропаже» с его горизонта. Через пару дней он начнет волноваться и сам будет искать повод с вами встретиться или же пытаться выяснить, куда вы так резко пропали. Не забываем, что в каждом мужчине живет охотник.

Сократите общение в соцсетях

Если вы подписаны друг на друга в соцсетях, стоит обратить на этот момент особое внимание — некоторым мужчинам не нужно постоянно оставаться на связи, ведь он прекрасно следит за вами в сторис и постах. Когда количество информации резко сокращается, мужчина начинает переживать, куда вы делись, почему перестали ставить лайки и «огонечки» в его аккаунте. Поверьте, современный мужчина-активный пользователь обращает на это внимание. Если вы не общаетесь оффлайн, у него не будет другого выхода, как самому вам написать и прояснить причину снижения вашей активности. Стоит ли говорить, что все это время его мысли будут заняты вами?

Оставьте ему «сюрприз»

Ничто не отбрасывает нас в памяти к приятным событиям, чем вещь любимого человека. Психологи советуют прибегать к хитрости вроде забытых мелочей, например, в его автомобиле. Вы можете «забыть» украшение, легкий шарфик, на котором остался аромат ваших духов. Такое напоминание о вас будет невероятно приятным для мужчины, когда на следующее утро после встречи с вами он обнаружит вашу вещь на заднем сидении. Просто попробуйте.

Не ограничивайте контакты

Как мы уже говорили, мужчина — охотник в душе, а потому ему будет не по вкусу ваше общение с другими представителями противоположного пола. Это не значит, что каждый из ваших поклонников должен перейти в статус любовника, конечно, нет. Однако принимать ухаживания вам никто не запрещает до того момента, пока вы не перешли с одним из мужчин на стадию исключительных отношений. Ничто так не подстегивает мужчин, как здоровая конкуренция.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители