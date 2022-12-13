4 беспроигрышных способа заставить мужчину думать о вас

Он не сможет выбросить вас из головы!

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Удержать интерес мужчины не так-то просто, в этом вы наверняка успели убедиться на собственном опыте и на опыте подруг. Тем не менее психологи подбрасывают женщинам небольшие лайфхаки, чтобы мужчина сошел с ума, думая о вас. Мы с удовольствием делимся ими с вами.

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Будьте в дефиците

Нет, не в том смысле, что вы должны ограничивать себя в чем-то. Вы просто не должны давать мужчине слишком много своего присутствия, Снизьте количество контактов, если вы действительно интересны мужчине, он не будет находить себе места, размышляя о вашей «пропаже» с его горизонта. Через пару дней он начнет волноваться и сам будет искать повод с вами встретиться или же пытаться выяснить, куда вы так резко пропали. Не забываем, что в каждом мужчине живет охотник.

Сократите общение в соцсетях

Если вы подписаны друг на друга в соцсетях, стоит обратить на этот момент особое внимание — некоторым мужчинам не нужно постоянно оставаться на связи, ведь он прекрасно следит за вами в сторис и постах. Когда количество информации резко сокращается, мужчина начинает переживать, куда вы делись, почему перестали ставить лайки и «огонечки» в его аккаунте. Поверьте, современный мужчина-активный пользователь обращает на это внимание. Если вы не общаетесь оффлайн, у него не будет другого выхода, как самому вам написать и прояснить причину снижения вашей активности. Стоит ли говорить, что все это время его мысли будут заняты вами?

Оставьте ему «сюрприз»

Ничто не отбрасывает нас в памяти к приятным событиям, чем вещь любимого человека. Психологи советуют прибегать к хитрости вроде забытых мелочей, например, в его автомобиле. Вы можете «забыть» украшение, легкий шарфик, на котором остался аромат ваших духов. Такое напоминание о вас будет невероятно приятным для мужчины, когда на следующее утро после встречи с вами он обнаружит вашу вещь на заднем сидении. Просто попробуйте.

Не ограничивайте контакты