Назван способ вернуть эмоциональную связь при редком сексе

«Дело не в недостатке страсти, не в том, что вы находите человека непривлекательным или хотите переспать с кем-то еще. Может быть, конечно, и что-то из этого, но суть в том, что вы больше не чувствуете себя безопасно, комфортно, не чувствуете связи с партнером», — объяснил он.