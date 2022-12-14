Психолог рассказала о способах борьбы с ревностью

«Нужно работать над самооценкой, больше доверять своей девушке, работать над открытостью в отношениях, чаще говорить с ней. Если она знает, что вы её ревнуете, то она может предпринять какие-то действия, которые помогут вам в этом. Ревность — это ужасное, разрушающее внутреннее состояние, его тяжело контролировать. Ревность имеет отношение к чувству собственничества и к самооценке. Когда мы присваиваем себе эмоционально партнёра, боимся, что его заберут. Обычно патологическая ревность уходит корнями в детство. Патологическая ревность, как правило, входит в какую-то болезнь психологическую или психическую. Ревность опасна, когда мы её не признаём. Если мы об этом признались своему партнёру и сказали, что у вас есть такая особенность, то уже 50-60% проблемы сняли».