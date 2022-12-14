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2 часа назад

Психолог рассказала о способах борьбы с ревностью

Говорит Москва

Необходимо поднимать самооценку и обсуждать свои чувства с партнёром. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог, эксперт школы Self Evolution Елена Соловьёва.

Психолог рассказала о способах борьбы с ревностью
Фото: pxhere.compxhere.com

«Нужно работать над самооценкой, больше доверять своей девушке, работать над открытостью в отношениях, чаще говорить с ней. Если она знает, что вы её ревнуете, то она может предпринять какие-то действия, которые помогут вам в этом. Ревность — это ужасное, разрушающее внутреннее состояние, его тяжело контролировать. Ревность имеет отношение к чувству собственничества и к самооценке. Когда мы присваиваем себе эмоционально партнёра, боимся, что его заберут. Обычно патологическая ревность уходит корнями в детство. Патологическая ревность, как правило, входит в какую-то болезнь психологическую или психическую. Ревность опасна, когда мы её не признаём. Если мы об этом признались своему партнёру и сказали, что у вас есть такая особенность, то уже 50-60% проблемы сняли».

Психолог подчеркнула, что ревность может возникать не только к партнёру, но и к родителям, детям, друзьям или даже руководителю. Это чувство возникает в том случае, когда люди не уверены в себе, добавила она.

Любовь,Елена Соловьева,
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