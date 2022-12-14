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2 часа назад

Каждый десятый россиянин признался в курортном романе за рубежом

Inc-News

Россиянки чаще заглядываются на иностранцев.

Каждый десятый россиянин признался в курортном романе за рубежом
Фото: Inc-NewsInc-News

Исследование социологов показало, что примерно десять процентов россиян во время отдыха за рубежом хотя бы однажды заводили короткий курортный роман с иностранцами.

Любопытно, что из опрошенных граждан в этом призналась едва ли не каждая четвертая дама. И лишь одиннадцать процентов курортников мужского пола вспомнили такой грех.

Хотя, возможно, здесь все дело в мужской скромности? Хотя обычно чаще женщины склонны скрывать любовные тайны, а мужчины – хвалиться любовными победами.

Как бы там не было, интересен еще такой момент. Почти треть российских путешественников, позволивших себе роман с иностранцем, не разговаривали на английском или иных языках. То есть, любви не только все возрасты покорны, но все языки.

Любовь,
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