Каждый десятый россиянин признался в курортном романе за рубежом

Россиянки чаще заглядываются на иностранцев.

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Исследование социологов показало, что примерно десять процентов россиян во время отдыха за рубежом хотя бы однажды заводили короткий курортный роман с иностранцами.

Любопытно, что из опрошенных граждан в этом призналась едва ли не каждая четвертая дама. И лишь одиннадцать процентов курортников мужского пола вспомнили такой грех.

Хотя, возможно, здесь все дело в мужской скромности? Хотя обычно чаще женщины склонны скрывать любовные тайны, а мужчины – хвалиться любовными победами.