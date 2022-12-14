Каждый десятый россиянин признался в курортном романе за рубежом

Россиянки чаще заглядываются на иностранцев.
Исследование социологов показало, что примерно десять процентов россиян во время отдыха за рубежом хотя бы однажды заводили короткий курортный роман с иностранцами.
Любопытно, что из опрошенных граждан в этом призналась едва ли не каждая четвертая дама. И лишь одиннадцать процентов курортников мужского пола вспомнили такой грех.
Хотя, возможно, здесь все дело в мужской скромности? Хотя обычно чаще женщины склонны скрывать любовные тайны, а мужчины – хвалиться любовными победами.
Как бы там не было, интересен еще такой момент. Почти треть российских путешественников, позволивших себе роман с иностранцем, не разговаривали на английском или иных языках. То есть, любви не только все возрасты покорны, но все языки.