Похоронившей женатого любовника женщине дали совет о переживании горя

Провести собственный ритуал прощания с покойным избранником предложила горюющей любовнице психолог Филиппа Перри. В колонке для издания The Guardian она дала совет о переживании горя женщине, похоронившей женатого любовника.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Скорбящая любовница написала в издание письмо, признавшись, что тайно встречалась с женатым мужчиной в течение 12 лет и всегда знала, что отношения останутся в секрете. «Мы были идеальными партнерами, подходили друг другу интеллектуально, сексуально и эмоционально, нам очень нравилось быть вместе», — рассказывает она.

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Мужчина, по ее словам, умер внезапно, и об их связи знали только две ее близкие подруги. Теперь женщина не знает, как пережить свое горе, не раскрывая секрета. «Его семья получала его любовь в первую очередь, теперь им шлют свою любовь другие, а еще соболезнования и так далее. Я понимаю, а сама не могу даже попросить отгул на работе», — пожаловалась она.

В ответ Перри указала, что, как и официальной семье любовника, женщине нужно провести ритуалы прощания с умершим и поделиться горем с теми, кто в курсе ситуации. «У вас есть две подруги, знавших о романе. Попросите их о поддержке. Устройте свою церемонию прощания», — порекомендовала она.

Психолог предположила, что у женщины могла остаться вещь, напоминающая о покойном. Эту вещь Перри предложила символически похоронить. «Носите ее с собой, поговорите с этой вещью, как будто это он, а потом ритуально отпустите. Сожгите, отправьте в море, похороните — решать вам», — привела примеры Перри.

Специалист попросила женщину пригласить осведомленных о ее тайне друзей быть и предложит быть им свидетелями церемонии, а также подумать о словах, которые она скажет. «Вы будете скучать по той себе, какой были, когда встречались с ним. Ваше горе не связано с горем его семьи, не должно с ним сравниваться — ваша любовь к нему после смерти такая же отдельная, как и при жизни», — заключила Перри.