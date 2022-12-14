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1 час назад

Психолог перечислил признаки токсичных отношений

Lenta.ru

Токсичные партнеры ревнуют, оскорбляют и никогда не признают своих ошибок, рассказал содиректор Центра супружеских и семейных исследований Денверского университета, психолог Говард Маркмен. В статье для издания Good Men Project он перечислил признаки токсичности, на которые необходимо обратить внимание.

Психолог перечислил признаки токсичных отношений
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению Маркмена, когда партнер совершает ошибку, ему следует взять на себя ответственность за это. Если же он никогда не извиняется, это один из признаков завышенного чувства собственного достоинства.

«Эгоистичные люди никогда не считают себя неправыми, — утверждает Маркмен. — Они возлагают вину на своего партнера. Если ваш партнер не извиняется, даже если он неправ, — это признак токсичного человека».

По его мнению, если найдется несколько таких признаков, у отношений нет будущего.

Ревность также может быть признаком эгоизма, добавил психолог. Ревнивый эгоист часто пытается убедить партнера дистанцироваться от близких друзей и семьи, чтобы тот принадлежал только ему. Маркмен советует избегать людей, которые так поступают.

Психолог предупредил, что эгоистам наплевать на чувства других, поэтому от них можно ожидать оскорблений и даже физического насилия.

Маркмен рассказал, что одним из характерных признаков токсичных отношения являются попытки узурпировать управление семейными финансами. Партнер-эгоист начинает единолично принимать решения, сколько тратить на продукты и какие счета оплачивать в первую очередь.

Лучший способ положить конец подобному поведению — быть настойчивее.

«Нужно сказать ему, какие чувства оно вызывает, а затем сообщить, какие последствия его ждут, если он не изменится», — объяснил Маркмен.

Если человек изменяет, это не только эмоционально травмирующий опыт, но и сигнал о других проблемах в отношениях.

«Как бы ни было больно заканчивать отношения с изменником, это лучше, чем оставаться в ловушке с тем, кто вас не ценит. В таком поведении нет ничего кроме полного пренебрежения к партнеру», — подвел итог психолог.

Любовь,
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