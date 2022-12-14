Как женщине понять, что мужчина любит ее

Красивые ухаживания, подарки и комплименты – проявления мужской симпатии на начальном этапе отношений, когда ими управляет тестостерон, но это со временем заканчивается, и страсти утихают. Социальный психолог Александр Шахов объяснил, как женщине понять, что мужчина ее по-настоящему любит.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Если мужчина определил для себя, что вы – его женщина, то он никогда не будет скрывать это от окружающих. Более того, он будет активно заявлять свои права на вас», – считает Александр Шахов.

По словам эксперта, мужчина не будет называть свою возлюбленную «коллега», «подруга» или по имени, он скорее назовет ее «моя девушка». В противном случае появляется повод задуматься, передает РИАМО.

Свои слова любящие мужчины также подкрепляют действиями. Они начинают строить совместные планы на выходные, на отпуск, на целый год, обсуждают поездки, покупки и так далее.

Помимо этого, мужчины постепенно начнут помогать женщинам закрывать их потребности. Все свои сбережения они вряд ли доверят, но им будет приятно тратить деньги на любимую.

Любящий мужчина также создаст условия для того, чтобы женщина чувствовала себя в безопасности, оградит от негатива и абьюза, сделает так, чтобы она была спокойна.

Рисковать ценными отношениями он не станет, поэтому не будет изменять, флиртовать и переписываться с кем-то.