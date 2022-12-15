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3 часа назад

3 вещи, которые никогда нельзя требовать от мужчины

WomanHit.ru

Как не спровоцировать супруга на побег из вашей семьи.

3 вещи, которые никогда нельзя требовать от мужчины
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Почти в каждых отношениях наступает такой момент, когда один из партнеров начинает переосмысливать поведение своей половинки. На этом этапе чаще всего возникают претензии друг к другу, которые раньше даже не рождались в голове. Психологи собрали самые популярные требования женщин к своим мужчинам и призывают постараться отказаться от подобных установок, если вы хотите остаться в паре со своим мужчиной.

Мужчина не должен вас содержать по вашему требованию

Конечно, большинство женщин не против, если партнер предлагает взять на себя обеспечение семьи, а женщина в это время будет заниматься домом и самой собой. Тем не менее требовать от мужчины обеспечения подобных условий ни в коем случае нельзя, особенно до момента, как мужчина сделал вам предложение. Это должна быть полностью его инициатива. В принципе, мужчины не терпят давления, а если женщина продолжает настойчиво продвигать идею, которая никак не уживается в голове мужчины, скорее всего, он просто сбежит.

Мужчина не может не смотреть на других женщин

Природа мужчины кардинально отличается от женской, а потому мужчина даже неосознанно будет оценивать других женщин. Другое дело, что делать это стоит не открыто и не в присутствии своей женщины. В душе каждого представителя сильного пола живет охотник, чья цель — поймать и овладеть как можно большим количеством самок. До того момента, как мужчина начал осуществлять свои желания с другими женщинами, делать ему замечания по этому поводу просто бессмысленно.

Мужчина не обязан любить ваших родственников

По статистике, примерно 40% семейных ссор происходят из-за третьих лиц, а именно родных кого-то в паре. Многим женщинам кажется, что став мужем, мужчина просто обязан влюбиться в тещу или же бескорыстно помогать сестре тестя в обслуживании автомобиля. С какой стати? Даже если вы стали одной семьей, самые близкие в ней люди — вы как супруги. Мужчина не обязан считать вашу семью семьей, достаточно, что он проявляет уважение при встрече. Стоит ли напоминать, что произойдет, если вы продолжите давить на мужчину?

Любовь,
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