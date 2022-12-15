Неудовлетворенным сексом с мужем женщинам дали совет

Неудовлетворенным сексом из-за разницы в возрасте с мужем женщинам стоит подумать о том, чтобы развестись, уверена писательница и коуч по отношениям Колин Нолан. Свой совет она дала в колонке Mirror британке, пожаловавшейся на исчезновение страсти в отношениях.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пожелавшая остаться анонимной 29-летняя читательница издания написала автору колонки письмо, в котором посетовала, что больше не хочет заниматься сексом с мужем, и причина проблемы кроется в том, что он старше ее на 18 лет. По ее словам, она не думала о разнице в возрасте, когда начала встречаться с будущим супругом. На заре их отношений женщина находила его привлекательным, надежным, уравновешенным и добрым.

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«Когда мы встретились, я только вышла из эмоционально оскорбительных отношений, а он обладал всеми качествами, которые я хотела видеть в партнере, — призналась она. — Но сейчас сексуальная составляющая наших отношений умерла, и это моя вина, потому что он больше не возбуждает меня».

Женщина добавила, что не знает, что делать дальше, но чувствует себя ужасно виноватой из-за постоянных отказов супругу в интимной близости под различными предлогами.

В ответ на ее письмо Нолан посоветовала женщине постараться экологично закончить эти отношения, несмотря на то что разрыв всегда дается непросто при наличии теплых чувств к партнеру. Однако оставаться с мужем только потому, что он «надежный и добрый», по мнению писательницы, невозможно.

«Не буду врать, это страшно — принимать решение расстаться и броситься в неизвестность, особенно если надо думать о ребенке. Но в долгосрочной перспективе оставаться в несчастливом браке труднее. И было бы ужасно, если бы ты осталась из чувства вины, а потом завела роман», — объяснила Нолан.

По ее мнению, начать тяжелый разговор с мужем нужно с признания, что чувства изменились. При этом не обязательно говорить о сексе, но можно обсудить, что брак был скоропалительным, и разница в возрасте все же дала о себе знать.