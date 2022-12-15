Мужчины высказались о беспорядочном сексе

О вреде распространенных обвинений в готовности заниматься сексом «со всем, что движется», рассказали в сети мужчины — пользователи форума Reddit. На распространенный стереотип о своем половом поведении они ответили в комментариях к соответствующему посту подраздела AskReddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Многие из комментаторов называют такие стереотипы нечестными и вредящими мужчинам.

Выяснилось, что этот стереотип о сексе, к которому «настоящий мужчина» якобы готов всегда, способен разрушать отношения.