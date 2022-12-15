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2 часа назад

Мужчины высказались о беспорядочном сексе

Lenta.ru

О вреде распространенных обвинений в готовности заниматься сексом «со всем, что движется», рассказали в сети мужчины — пользователи форума Reddit. На распространенный стереотип о своем половом поведении они ответили в комментариях к соответствующему посту подраздела AskReddit.

Мужчины высказались о беспорядочном сексе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Многие из комментаторов называют такие стереотипы нечестными и вредящими мужчинам.

Выяснилось, что этот стереотип о сексе, к которому «настоящий мужчина» якобы готов всегда, способен разрушать отношения.

Много реакций собрал комментарий о том, что из-за этого стереотипа подвергающиеся абьюзу в семьях мужчины не могут получить необходимую помощь.

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