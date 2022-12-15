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29 минут назад

Как женщине понять, что мужчина ее любит

Вечерняя Москва

О том, что мужчина любит женщину, могут говорить такие признаки, как то, что он строит планы с ее участием, закрывает ее финансовые потребности, обеспечивает ее безопасность. Об этом рассказал социальный психолог Александр Шахов.

Как женщине понять, что мужчина ее любит
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметил, что мужчина никогда не будет скрывать любимую девушку от окружающих. При представлении он будет использовать слова «моя девушка», а не просто называть по имени.

По словам Шахова, рядом с любящим мужчиной женщина всегда будет чувствовать себя в безопасности, ведь он сделает все, чтобы она была счастлива, а для женщин чувство безопасности - одна из составляющих счастья.

Психолог также добавил, что любящий мужчина должен всегда выполнять обещанное и держать слово, передает РИАМО.

Любовь,Александр Шахов,
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