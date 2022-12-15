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2 часа назад

Анна Хилькевич заявила, что ей не хватает "природы" в Дубае

Газета.Ru

Актриса Анна Хилькевич поделилась своим мнением о Дубае в Telegram-канале. Хилькевич заявила, что Дубай не похож на другие города. По мнению артистки, у него есть свой "вайб и стиль жизни". Однако звезде город кажется "чересчур индустриальным". Хилькевич призналась, что ей не хватает "природы" в Дубае. "Зато тут все про "комфорт". И про материальное", - заключила актриса. Ранее Хилькевич заявила, что может исцелять руками. Звезда обучилась технике "биоэнерготерапии и массажа", которая, по ее словам, обладает лечебным эффектом. Актриса отметила, что могла исцелять руками еще с детства. Сейчас она помогает своим малышам при недугах.

Анна Хилькевич заявила, что ей не хватает "природы" в Дубае
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Любовь,Анна Хилькевич,
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