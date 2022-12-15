Блогерша Аня Покров спровоцировала слухи о помолвке в социальных сетях. Покров показала, как отметила свое 23-летие. Девушка показала, что отпраздновала день рождения с возлюбленным Артуром Бабичем в Лас-Вегасе. Также блогерша опубликовала один из подарков - букет цветов и коробочку с кольцом. Поклонники предположили, что украшение подарил Бабич. Фанаты начали поздравлять звезду с помолвкой. Покров и Бабич пока не прокомментировали слухи о свадьбе. Ранее Покров рассказала о фейковом браке с блогером Даней Милохиным. Коллеги устроили шуточное бракосочетание в торговом центре с помощью автомата виртуального ЗАГСа.