Названы причины сексуальной активности мужчин зимой

Люди чаще занимаются сексом зимой из-за желания согреться и праздничного романтического настроения, рассказала эксперт по отношениям Джессика Леони. Издание Liverpool Echo со ссылкой на исследования назвало причины сексуальной активности мужчин в холодное время года.

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Холодная погода повышает сексуальное влечение, поскольку женщины и мужчины сильнее возбуждаются, когда температура падает. Три четверти пар заявили, что проводят больше времени в постели, когда на улице мороз. Это само собой увеличивает шансы на секс, говорится в исследованиях.

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О том, что декабрь является месяцем пиковой сексуальной активности, говорит и тот факт, что на сентябрь приходится пик рождаемости.

Кроме того, научные исследования показывают, что уровень тестостерона, регулирующего мужское половое влечение, достигает высших значений в зимние месяцы, сообщает издание. К тому же жара вредна для сперматозоидов, они повышают активность, когда яички находятся в более прохладном состоянии. По этой же причине мужчины не хотят заниматься сексом после горячей ванны.