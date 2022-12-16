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2 часа назад

Блогер рассказала о «самом кошмарном» свидании с мужчиной из Tinder

Lenta.ru

TikTok-блогерша Рокси Стайлз (Roxy Stylez) рассказала, как согласилась на встречу с 27-летним незнакомцем из приложения Tinder и в жизни он оказался 60-летним мужчиной. Свидание, которое девушка назвала одним из самых кошмарных в своей жизни, она описала в ролике в TikTok. На видео обратило внимание The Sun.

Блогер рассказала о «самом кошмарном» свидании с мужчиной из Tinder
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я общалась с 27-летним мужчиной, мне тогда было где-то 22 года. Беседа была замечательной, все было прекрасно. Было немного странно, потому что мы образовали пару, когда он был проездом в моем городе, а жил он совсем не рядом», — заявила Стайлз.

Они договорились встретиться в ресторане. Однако, по словам девушки, на свидание пришел 60-летний мужчина, который представился тем же именем, что и ее собеседник из интернета.

«Я была полностью огорошена, я не знала, что сказать», — призналась блогерша.

Вместе с тем она решила побыть с мужчиной до конца свидания в ресторане. Беседа между ними, как добавила Стайлз, была неловкой. При этом когда девушка оплатила свой счет и попрощалась с новым знакомым, он начал возмущаться.

«Он стал кричать на меня и говорить, что раз уж он проехал восемь часов, то я должна пойти с ним, пойти к нему в машину, он ожидает, что между нами что-то будет», — рассказала блогерша.

Стайлз отметила, что после этого вышла из ресторана и попыталась скрыться от мужчины. По ее словам, неудавшийся кавалер кричал ей вслед. Девушка добралась до дома на такси, а новый знакомый после этого, по ее словам, отправлял ей оскорбительные сообщения. «Мне пришлось позвонить в полицию, но в полиции ничего не сделали», — заключила она.

В комментариях одна из пользовательница порекомендовала Стайлз в следующий раз при подобных ситуациях извиниться и сказать, что ей нужно в туалет, а затем попросить официантов вывести ее через другой ход. Вместе с тем многие другие комментаторши заявили, что у них был позитивный опыт свиданий через Tinder.

Любовь,
18+
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