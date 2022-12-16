Названы лучшие позы в сексе для решения интимных проблем

Поза «ложки» поможет отсрочить мужскую эякуляцию, если она происходит слишком быстро, выяснили ученые. Издание Metro, собрав мнение сексопатологов, назвало лучшие позы в сексе для решения интимных проблем.

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Преждевременная эякуляция является распространенной сексуальной проблемой. И хотя даже короткий секс может быть отличным, новые позы могут продлить его, отметили специалисты. Так, сексопатолог Чамин Аджан рассказала, что поза «ложки» дает мужчине большой контроль, хороший приток крови к пенису, а из-за угла и неглубокого проникновения замедляет способность двигаться слишком быстро.

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Сексопатолог Джозеф Уинн посоветовал обратить внимание на миссионерскую позу, так как она позволяет мужчине лучше понять, когда он собирается эякулировать. «Когда мужчины замечают, что приближаются к финалу, они могут замедлить темп и сосредоточиться на дыхании, чем и отодвигают приближающуюся эякуляцию», — отметил он.

30-40 процентов мужчин страдают от преждевременной эякуляции

Боль во время секса — повод для женщины обратиться к врачу. Боль может сигнализировать о таких болезнях, как эндометриоз или дисфункция тазового дна. Если врач исключил наличие патологий, избавиться от боли во время полового акта помогут новые позиции.

Сексопатолог Бекки Крепсли-Фокс рассказала, что оптимальной для подобной ситуации станет поза «наездницы». В ней женщина может контролировать глубину проникновения. По ее словам, важно, чтобы во время предварительных ласк мужчина как следует возбудил партнершу. Это также поможет избавиться от дискомфорта и боли.

10 процентов женщин жалуются на боль во время секса

Известно, что женщинам достичь оргазма труднее, чем мужчинам. Во время исследований ученые установили, что 36 процентам женщин требуется стимуляция клитора для сексуальной разрядки, такое же количество женщин заявило, что при стимуляции их оргазмы становятся ярче.

Часто мужчины непреднамеренно игнорируют оральный секс как средство получения удовольствия женщинами, не понимая, что проникновение не всегда является лучшим вариантом. В итоге многие женщины остаются неудовлетворенными интимной близостью, говорится в исследованиях.

Но существуют позы, способные улучшить стимуляцию самого чувствительного женского органа. Сексолог Александрия Сондерс отметила, что «наездница» и «обратная наездница» (спиной к мужчине) решают эту проблему.