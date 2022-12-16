50 идей для романтического свидания без лишних затрат

Вы хотите, чтобы свидание с вашим возлюбленным или возлюбленной прошло идеально и оставило приятные впечатления, но ничего интересного не приходит в голову?

Фото: Кадр из фильма "Секс в большом городе 2" Кадр из фильма "Секс в большом городе 2"

Вы не представляете, куда лучше пойти — в ресторан, кафе или парк? Может быть, вам хочется провести время дома за просмотром интересного фильма?

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В этой статье мы предлагаем вам ознакомиться с множеством разнообразных вариантов идеального свидания для подростков. Гарантируем, что у вас точно получится произвести впечатление на свою вторую половинку!

Итак, представляем вашему вниманию 50 бюджетных, но очень интересных идей для свидания.

1. Мороженое – это здорово!

Для кого-то идеальное свидание – это изысканный ужин в дорогом ресторане, но можно обойтись и без этого!

Если вы оба любите мороженое, почему бы не купить парочку шоколадного или фруктового и не прогуляться по парку, ведя весёлую и незатейливую беседу?

2. Сделайте что-нибудь своими руками

Если вы оба – любители мастерить что-то своими руками, то отличным времяпрепровождением для вас будет урок прикладного искусства.

Вам стоит лишь найти в интернете пару-тройку интересных уроков: например, красивые поделки или рисование. Вы можете общаться, занимаясь полезным делом.

3. Посетите гастрономический фестиваль

Если вы любите ходить на гастрономические фестивали – почему бы не сходить на подобное мероприятие вдвоём?

4. Занятия спортом

Вы обожаете спорт? Тогда это отличная идея с пользой провести время вместе. Это может быть бег или даже футбол, или волейбол. Сможете и пообщаться и как следует повеселиться.

5. Приготовьте что-нибудь вкусненькое

Не хочется идти в кафе? Удивите своего возлюбленного вашим фирменным десертом или блюдом, приготовленным по семейному рецепту. Вечер выйдет отличным.

6. Соберите фрукты

Если сейчас сезон сбора фруктов и овощей, то почему бы не воспользоваться этим и не собрать урожай фруктов вместе? Вы можете не только весело общаться, но и угощать друг друга, делать красивые селфи и сделать что-то интересное из собранных фруктов.

7. Сходите на спектакль

Поход в театр – довольно неплохая идея для свидания. Тем более, если вы цените искусство. Просто купите билеты на ближайший спектакль в вашем городе. Это очень хороший и недорогой способ отлично провести время.

8. Вечер караоке

Не имеет значения, умеете вы петь или нет. Если вам хочется весело провести время, пригласите своего спутника на вечер караоке, выберите любимые песни и веселитесь от души. Также вы можете пригласить и своих друзей.

9. Снег – это здорово!

Любите зиму? Весёлая зимняя прогулка вдвоём станет отличным свиданием! Вы можете общаться и веселиться, играя в снежки или катаясь на санях.

10. А коньки – ещё лучше!

Если в вашем городе уже открыт сезонный каток – самое время пойти и развлечься со своим партнёром.

Вы можете взять коньки напрокат – это совсем недорого, а если у вас есть свои – ещё лучше! Катаясь, старайтесь держаться за руки, дабы случайно не поскользнуться.

11. Создайте капсулу времени

Запечатлите свой самый прекрасный момент отношений на фото, напишите друг другу романтические послания. Пусть это хранится, как клад, который вы сможете открыть через какое-то время и насладиться приятными воспоминаниями.

12. Как насчёт боулинга?

Почему бы и нет? Может быть, это довольно банально, но вы сможете хорошенько повеселиться, а по окончании игры – наградить себя порцией картошки фри или вкусными наггетсами.

13. Отправьтесь на рыбалку

Если на дворе лето и стоит отличная погода, можно посвятить время рыбалке. Вы сможете общаться вдоволь, плескаться водой, резвиться и, конечно же, хвастаться уловом.

А если вам хочется сразу же приготовить рыбу на открытом воздухе – ещё один плюс в копилку хороших, душевных моментов и отличного времяпрепровождения на природе.

14. Прочитайте интересную книгу

Выберите какую-нибудь книгу и прочитайте её вместе. Затем, встретившись в кафе или парке, обсудите её сюжет и поделитесь своими впечатлениями от прочитанного.

15. Покатайтесь на каноэ

Что может быть лучше свиданий на природе? Отличным вариантом будет катание на каноэ. Это не только успокаивает и даёт душевное равновесие, но и позволит вам вдвоём провести время романтично и с пользой. Вы будете общаться по душам, наслаждаясь красотой природы.

16. Займитесь покупками

Нет, речь не идёт о скучных походах в магазин за продуктами с кучей пакетов. Посетите винтажный магазин или магазин с уценёнными, но достаточно экстравагантными и стильными вещами.

Вы там точно сможете найти что-то очень интересное, и при этом не потратите много денег.

17. Займитесь рисованием

Умеете вы рисовать или нет – не так важно. Если вас вдохновляет рисование и дарит вам душевное спокойствие, почему бы не заняться этим вместе и потом не поделиться тем, что у вас в итоге получилось?

18. Посетите приют для животных

Лучшим свиданием для вас может стать время, проведённое в приюте для животных. Если вы оба – любители пушистых созданий, вам будет очень здорово находиться в этом месте и принести что-нибудь вкусненькое для братьев наших меньших.

А может быть ваш спутник захочет вам сделать подарок и возьмёт из приюта милого щенка?

19. Головоломки – это интересно

Любите интеллектуальные игры? Тогда головоломки – это по вашей части! Разгадайте вместе головоломку, общаясь и делясь советами друг с другом.

20. Музей – это познавательно

Посетить музей – это очень хорошая идея для свидания! Вы будете общаться, разглядывая элементы истории и делясь своими впечатлениями.

21. Посетите аркаду

Сыграть в настольный футбол или теннис – довольно весёлое и непринуждённое занятие. Это придаст настроения и немного азарта вашему свиданию.

22. Устройте спа-салон прямо у себя дома!

Не хочется никуда идти? Просто пригласите своего спутника к себе домой и устройте настоящий спа-отдых с массажем и полезными масками для лица. Общайтесь и отдыхайте вместе.

23. Сходите на карнавал

Это мероприятие добавит красок и придаст отличное настроение! Вы можете покататься на аттракционах или вдоволь есть сладкую вату. Без красивых селфи здесь тоже не обойтись.

24. Мини-гольф

Ещё один отличный и доступный вариант для совместного времяпрепровождения.

25. Устройте фотоохоту

Устройте настоящую фотоохоту за объектами, которые вам понравятся.

Будь то животные или интересные люди, красивые пейзажи или атмосфера уличной суеты — всё, что вам понравится может стать чередой отличных снимков. Потом будет очень интересно просматривать ваши фотографии.

26. Посадите цветы

Купите в магазине семена, понравившихся вам цветов и вместе займитесь их посадкой. Быть может, через некоторое время вы будете любоваться их красотой на клумбе.

27. Фруктовый чай

Купите вкусный напиток, который вам обоим очень нравится. Это может быть фруктовый чай. Гуляйте, наслаждаясь вкусным напитком и общением друг с другом.

28. Немного экстрима

Вы можете добавить немного экстрима в ваше свидание. Покатайтесь на скейтборде или роликах. Неважно, умеете вы это делать или нет, вы можете получить удовольствие даже от обучения.

29. Побудьте волонтёрами

Делать вместе добрые дела – это отличное времяпрепровождение друг с другом и польза окружающим.

30. Прокатитесь на велосипеде

Катание на велосипеде отлично подойдёт для тех, кто не хочет сидеть дома или просто общаться в кафе. Велосипед – это весело и по-спортивному.

31. Посетите кофейню

Если вы любите баловать себя вкусным кофе, предложите посетить вдвоём ближайшую кофейню. Задушевная беседа за чашечкой ароматного кофе – довольно неплохой вариант для свидания.

32. Устройте пикник

Устройте вместе пикник в каком-нибудь красивом месте, взяв с собой небольшое количество закусок. Общение и перекус на природе – это весело и доступно.

33. Сыграйте в интересные игры

Подберите для себя интересные игры. Это могут быть любые карточные игры или настольные, к примеру «Монополия» или «Эрудит».

34. Вы любите Netflix?

Устраивайтесь поудобнее на диване и вперёд! Найдите интересный фильм для просмотра, который потом интересно будет обсудить вдвоём.

35. Приготовьте что-нибудь вместе

Вместо того чтобы пойти в ресторан и заказать вкусный ужин или десерт, приготовьте ужин сами. Вместе. Готовить вдвоём, помогая друг другу, гораздо интереснее.

36. Посетите вместе торговый центр

Торговый центр – это не только море покупок, на которые вы тратите деньги! Не забывайте, что в торговом центре также есть множество разных развлечений, которые вы можете вместе выбрать.

37. Отправьтесь в поход

Что может быть лучше отдыха на природе, душевной беседы у костра и сияющих звёзд на небе? Вместе отправиться в поход, да ещё и разбить палатку в живописном месте у реки – это просто здорово.

38. Плавание

Если на улице лето и стоит жаркая погода, вы можете смело отправляться на пляж. Как вариант – можно посетить бассейн, а если вы любите приключения, то аквапарк подойдёт для этого просто идеально.

39. Смотрите на звёзды

В пункте выше мы уже говорили о том, что идеальным свиданием для вас будет поход на природу, где вы сможете сидеть у костра и любоваться звёздами.

Полюбоваться на звёзды вы можете и просто гуляя вечером, держась за руки и общаясь. Не менее романтичным будет вдвоём наблюдать за необычайно красивым закатом.

40. Займитесь йогой

Может быть, вам покажется это глупостью, но заниматься йогой со своим партнёром может быть довольно интересно. Если вы практикуете это часто, то можете обучить его тому, как можно легко расслабиться и привести себя к душевному равновесию.

41. Больше совместных фотографий!

Попросите своего друга устроить для вас с партнёром совместную фотосессию на фоне красивых мест или вы можете сделать несколько замечательных совместных селфи.

42. Сходить вместе в спортзал

Если вы оба любите спорт, то отправляйтесь вместе в спортзал. Занятие физкультурой и общение – равно замечательный заряд эмоций на весь день.

43. Посетите концерт

Сходите на концерт вашей любимой группы или музыканта. А если у вас в этом совпадают вкусы, то это – здорово. Получить приятные впечатления и как следует потанцевать на концерте – хорошее настроение гарантировано.

44. Посетите книжный магазин

Если вы оба любители читать, вам будет очень интересно посетить книжный магазин. Здесь вы можете выбрать книгу как для себя, так и друг для друга в подарок.

45. Прогуляйтесь по городу

Совместная прогулка по городу подарит вам приятные эмоции и позволит лишний раз полюбоваться достопримечательностями. Даже если вы уже посещали большинство мест много раз, ощущения от прогулки с любимым человеком будут особенными.

46. Пройдитесь по рынку

Если в вашем городе поблизости есть крытый рынок, позвольте себе пройтись по нему вместе, там может быть много интересного. Вы можете приобрести необычные, но красивые вещицы или купить фрукты.

47. Погадайте друг другу

Если вам наскучили походы в кафе, кино или боулинг, найдите себе занятие более необычное. Например, погадайте друг другу на картах Таро и научитесь предсказывать судьбу. А может быть, вас ждёт любовь?

48. Напишите рассказ

Если вам хочется дать волю своей фантазии – напишите друг о друге небольшой рассказ. А ещё лучше, — если вы напишете рассказ о своей истории любви.

49. Любуйтесь восходом солнца

Про закат мы уже говорили, но как же не полюбоваться на красоту утренней зари, пылающей ярким, огненным пламенем? Не поленитесь встать пораньше и насладиться этой красотой вместе.

50. Раскрасьте одежду!

Да, звучит это необычно, но вам наверняка известно, что есть специальные краски, которые можно наносить на ткань. Именно так создаются шедевры на одежде. Вам осталось лишь подключить фантазию – и вперёд!