4 странные вещи, которые возбуждают мужчин

Мы и сами в шоке!

Как вы уже знаете, мужское и женское возбуждение рождается и проходит по-разному. Иногда женщине крайне трудно представить, какой удивительный фактор спровоцировал возбуждение ее партнера. Мы решили посоветоваться с сексологом и собрали для вас самые необычные моменты, которые могут возбудить мужчину до сумасшествия. Мы и сами в шоке.

Женский голос в период овуляции

Известный факт — высокий женский голос действует на мужчин магически. А все дело в том, что высокие тона ассоциируются с молодостью, а значит, сексуальной привлекательностью. Нельзя сказать, что у любой женщины в период овуляции повышается тон голоса, однако изменения есть и мужчины на них остро реагируют. Просто отследите реакцию своего партнера на вас в эти особенные дни месяца. Вы будете удивлены.

Длинные руки

Мы привыкли, что самыми привлекательными женскими частями тела являются грудь, бедра и талия, но мужчины нас в очередной раз поразили и выдали такой факт — длинные женские руки могут привести мужчину на пик возбуждения. Можете себе представить? Естественно, ручки должны быть не просто длинными, но и изящными. Не стесняйтесь демонстрировать руки в открытых платьях и топах — мужчины просто свернут голову.

Потягивания

Знали бы вы, в какой экстаз многих мужчин приводят женские потягивания, особенно если речь идет о любимой женщине, которая только-только проснулась. Мужчина буквально готов наброситься на свою любимую, только отошедшую ото сна. Даже забавная пижама со зверятами не сможет убить возбуждение мужчины в этот момент. Можете провести собственный эксперимент.

Мелкие морщинки