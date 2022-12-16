5 признаков, что в вашем браке нет любви

Если вы зашли в эту статью, то это уже повод задуматься о том, а все ли хорошо у вас в отношениях с партнером. Мы собрали очевидные и не очень признаки того, что вы находитесь в несчастливом браке, лишенном любви.

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Вас замучили фантазии

Если в вашу голову стали слишком часто заглядывать фантазии о счастливом будущем, но в них нет вашего супруга, значит, эмоционально вы уже отрешены от него. Такие фантазии могут стать признаком того, что вы разлюбили.

Вы раздражаете друг друга

Ваш супруг слишком громко дышит, чавкает и раздражает вас одним своим видом — нет, он не поменялся, это просто вы начали на него смотреть по-другому. Здесь речь не о разбитых розовых очках и исчезновении бабочек в животе, а о том, что у вас к партнеру появилось банальное отвращение.

Не спешите домой

Вы зачастили задерживаться на работе и ищите любые другие дела, лишь бы не ехать домой, — явный признак того, что ваша вторая половинка давно не дарит вам тепло и уют.

Вам скучно друг с другом

Вы не можете отдыхать и развлекаться вдвоем, без сопровождения компании друзей, а рассказы второй половинки вызывают у вас тоску? Что-то здесь не так. Людям в первую очередь должно быть интересно друг с другом, даже вдвоем в пустой комнате.

Кровать — только для сна