Позы в сексе, которые приносят мужчинам дискомфорт

Редкий мужчина откажется от близости с любимой только потому, что его не устраивает поза. Однако удовольствия в неудобной позе он получит куда меньше, и все же будет стоически молчать, чтобы вас не расстраивать, особенно если поза очень нравится вам. Мы решили немного помочь мужчинам и расскажем, с какими позами не стоит частить, а еще лучше — узнайте мнение своего мужчины по каждой конкретной позе.
Секс в душевой, на первый взгляд, очень возбуждающ, и все же мужчины не всегда с восторгом относятся к такому разнообразию. Все дело в том, что занять удачную позу в душе непросто — вы постоянно скользите и вероятность получить травму или растяжение повышается. Кроме того, мужчина приходится постоянно держать баланс, но при этом не отвлекаться от самого процесса. Не слишком удобно, правда?
Популярная поза, которую обожают женщины в тех случаях, когда остальные классические позы по каким-то причинам не подходят. Мужчине в такой позе приходится напрягаться — руки и ноги нещадно затекают, а сменит положение не всегда получается, особенно если женщина устроилась удобно и не за горами оргазм. Мужчина героически терпит все неудобства ради вас. Пожалейте его.
Казалось бы, как такая простая поза может быть неудобной, но в реальности вас поджидает множество неожиданностей, например, пока вы будете устраиваться поудобнее, кто-то из вас двоих успеет заехать коленом по лицу другому. Неловко. Помимо прочего, мужчине в такой позе нужна опора за спиной, иначе он быстро выдохнется и уже не сможет поддерживать тот же темп.
Еще одна популярная поза, которую мечтала попробовать хоть раз каждая женщина. Другое дело, что от мужчины в этом случае требуется сноровка и хорошая физическая форма, чем могут похвастаться далеко не все мужчины. Стоит ли говорить, каких сил стоит мужчинам осуществление такой женской фантазии? При наличии хронических заболеваний позвоночника такая поза в принципе запрещена, поэтому не настаивайте, если мужчина мягко уклоняется от ваших просьб попробовать эту страстную позу прямо сейчас.