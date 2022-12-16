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32 минуты назад

Позы в сексе, которые приносят мужчинам дискомфорт — он вам не признается

WomanHit.ru

Редкий мужчина откажется от близости с любимой только потому, что его не устраивает поза. Однако удовольствия в неудобной позе он получит куда меньше, и все же будет стоически молчать, чтобы вас не расстраивать, особенно если поза очень нравится вам. Мы решили немного помочь мужчинам и расскажем, с какими позами не стоит частить, а еще лучше — узнайте мнение своего мужчины по каждой конкретной позе.

Позы в сексе, которые приносят мужчинам дискомфорт
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

В душе

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Секс в душевой, на первый взгляд, очень возбуждающ, и все же мужчины не всегда с восторгом относятся к такому разнообразию. Все дело в том, что занять удачную позу в душе непросто — вы постоянно скользите и вероятность получить травму или растяжение повышается. Кроме того, мужчина приходится постоянно держать баланс, но при этом не отвлекаться от самого процесса. Не слишком удобно, правда?

Ложки

Популярная поза, которую обожают женщины в тех случаях, когда остальные классические позы по каким-то причинам не подходят. Мужчине в такой позе приходится напрягаться — руки и ноги нещадно затекают, а сменит положение не всегда получается, особенно если женщина устроилась удобно и не за горами оргазм. Мужчина героически терпит все неудобства ради вас. Пожалейте его.

Сидячая поза

Казалось бы, как такая простая поза может быть неудобной, но в реальности вас поджидает множество неожиданностей, например, пока вы будете устраиваться поудобнее, кто-то из вас двоих успеет заехать коленом по лицу другому. Неловко. Помимо прочего, мужчине в такой позе нужна опора за спиной, иначе он быстро выдохнется и уже не сможет поддерживать тот же темп.

Стоя

Еще одна популярная поза, которую мечтала попробовать хоть раз каждая женщина. Другое дело, что от мужчины в этом случае требуется сноровка и хорошая физическая форма, чем могут похвастаться далеко не все мужчины. Стоит ли говорить, каких сил стоит мужчинам осуществление такой женской фантазии? При наличии хронических заболеваний позвоночника такая поза в принципе запрещена, поэтому не настаивайте, если мужчина мягко уклоняется от ваших просьб попробовать эту страстную позу прямо сейчас.

Любовь,
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