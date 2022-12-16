Позы в сексе, которые приносят мужчинам дискомфорт

Редкий мужчина откажется от близости с любимой только потому, что его не устраивает поза. Однако удовольствия в неудобной позе он получит куда меньше, и все же будет стоически молчать, чтобы вас не расстраивать, особенно если поза очень нравится вам. Мы решили немного помочь мужчинам и расскажем, с какими позами не стоит частить, а еще лучше — узнайте мнение своего мужчины по каждой конкретной позе.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

В душе

Видео дня

Секс в душевой, на первый взгляд, очень возбуждающ, и все же мужчины не всегда с восторгом относятся к такому разнообразию. Все дело в том, что занять удачную позу в душе непросто — вы постоянно скользите и вероятность получить травму или растяжение повышается. Кроме того, мужчина приходится постоянно держать баланс, но при этом не отвлекаться от самого процесса. Не слишком удобно, правда?

Ложки

Популярная поза, которую обожают женщины в тех случаях, когда остальные классические позы по каким-то причинам не подходят. Мужчине в такой позе приходится напрягаться — руки и ноги нещадно затекают, а сменит положение не всегда получается, особенно если женщина устроилась удобно и не за горами оргазм. Мужчина героически терпит все неудобства ради вас. Пожалейте его.

Сидячая поза

Казалось бы, как такая простая поза может быть неудобной, но в реальности вас поджидает множество неожиданностей, например, пока вы будете устраиваться поудобнее, кто-то из вас двоих успеет заехать коленом по лицу другому. Неловко. Помимо прочего, мужчине в такой позе нужна опора за спиной, иначе он быстро выдохнется и уже не сможет поддерживать тот же темп.

Стоя