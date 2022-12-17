Как искали спутника жизни в советское время

«Заприметят «подходящего» молодого человека для девушки и сводят их, будто ненароком. Случались удачи, но далеко не всегда. Ведь удачный брак — фортуна. И далеко не всегда она оказывается рядом, а часто разгуливает где-то далеко», — говорится в сообщении издания.