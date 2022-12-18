Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
3 часа назад

В канун Нового года женатые чаще изменяют: откровения серийной любовницы

Super.ru

Не актриса, не певица, не блогерша, а серийная любовница взяла и разоткровенничалась с американским изданием Daily Star. У 50-летней Гвинет Ли 7 мужчин в 4 странах — все как один женатые, и всех она планирует посетить до конца декабря. Впрочем, дама нашла в своем загруженном графике время, чтобы поведать журналистам много увлекательного. Например, она рассказала, почему канун Нового года — чуть ли не самая горячая пора в ее деле.

В канун Нового года женатые чаще изменяют: откровения серийной любовницы
Фото: Super.ruSuper.ru

Гвинет называет рождественские праздники не иначе как грандиозным афродизиаком. «Этот период определенно обнажает извращенную сторону многих моих любовников, — говорит женщина. — В это время года я ожидаю хорошей порки, но и сама частенько доминирую: выписываю побои любовникам, которые плохо себя вели в прошедшем году». Также Гвинет призналась, что в декабре у нее обычно наплыв женатых клиентов: они непременно хотят заняться с ней сексом, прежде чем отправиться в объятия своих жен.

«Почти весь месяц у меня расписан — примерно до 23-го числа. После все мои любовники возвращаются к своим семьям, — скорбно заявила Гвинет. — Тихо бывает до 29 декабря: к этому времени они уже сходят с ума после того, как застряли дома со своими женами почти на неделю, и снова ищут развлечений».

Также женщина утверждает, что «мужчины тратят на любовницу в два раза больше, чем на жену». Ли похвасталась, что в этом году ожидает подарков на сумму до 50 000 долларов. А запросы у нее, надо сказать, высоки: она носит украшения Tiffany, а одевается в Chanel и Versace. «Любовники — это мои Санта-Клаусы, а их подарки — моя награда за год, в течение которого я доставлялся им удовольствие».

Выбранный формат отношений с мужчинами серийная любовница объясняет так: «Обычные свидания такие скучные: жалуешься на экономику, деньги, здоровье — становиться мужчине психотерапевтом не очень-то хочется».

Любовь,Женская измена,Chanel,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители