В канун Нового года женатые чаще изменяют: откровения серийной любовницы

Не актриса, не певица, не блогерша, а серийная любовница взяла и разоткровенничалась с американским изданием Daily Star. У 50-летней Гвинет Ли 7 мужчин в 4 странах — все как один женатые, и всех она планирует посетить до конца декабря. Впрочем, дама нашла в своем загруженном графике время, чтобы поведать журналистам много увлекательного. Например, она рассказала, почему канун Нового года — чуть ли не самая горячая пора в ее деле.

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Гвинет называет рождественские праздники не иначе как грандиозным афродизиаком. «Этот период определенно обнажает извращенную сторону многих моих любовников, — говорит женщина. — В это время года я ожидаю хорошей порки, но и сама частенько доминирую: выписываю побои любовникам, которые плохо себя вели в прошедшем году». Также Гвинет призналась, что в декабре у нее обычно наплыв женатых клиентов: они непременно хотят заняться с ней сексом, прежде чем отправиться в объятия своих жен.

«Почти весь месяц у меня расписан — примерно до 23-го числа. После все мои любовники возвращаются к своим семьям, — скорбно заявила Гвинет. — Тихо бывает до 29 декабря: к этому времени они уже сходят с ума после того, как застряли дома со своими женами почти на неделю, и снова ищут развлечений».

Также женщина утверждает, что «мужчины тратят на любовницу в два раза больше, чем на жену». Ли похвасталась, что в этом году ожидает подарков на сумму до 50 000 долларов. А запросы у нее, надо сказать, высоки: она носит украшения Tiffany, а одевается в Chanel и Versace. «Любовники — это мои Санта-Клаусы, а их подарки — моя награда за год, в течение которого я доставлялся им удовольствие».