10 признаков настоящего мужчины

Современный мир меняется слишком быстро, диктуя новые условия для развития личности. Многие качества, которые были необходимы мужчинам ещё 30 лет назад, сейчас не являются обязательными. Зарабатывать и добывать пропитание могут люди обоих полов. Образ «мачо» постепенно уходит на второй план.

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Самое важное в межличностных и деловых отношениях – это возможность вести честный и открытый диалог. Партнёр вам как друг. Вы можете обсудить любые эмоции и чувства, переживания и страхи.

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Чтобы добиться этой гармонии, нужно очень много работать над собой. Важно, чтобы окружающие ощущали себя рядом с вами свободно. Тогда успех в делах не заставит долго ждать. Гармоничный союз со второй половинкой также станет более реален. Какие ещё черты присущи современному идеалу мужественности?

1. Смелость

Это, скорее, про признание своих страхов и желание их преодолевать. Не просто опрометчиво кидаться в бой, а определять свои слабые стороны и смело о них заявлять. После этого работать над их преодолением.

2. Открытость

Окружающим с ним легко. Настолько комфортно, будто они находятся наедине с собой. Он не боится пускать кого-то в своё личное пространство. Готов знакомить других со своими близкими. Охотно делится историями о детстве.

3. Честность

При общении он не ходит кругами, а открыто и честно говорит о своих намерениях. Такого же отношения требует и к себе. Может точно определить, если находится в затруднительном положении, и сможет попросить помощи. Не фантазирует и не преувеличивает свои достижения и доходы.

4. Решительность

Он не мечется в разные стороны в поисках себя, а чётко понимает свои желания. Уверенно идёт к намеченной цели. Принимает решения быстро, не сомневаясь в них. Трудности, которые встречаются на пути, лишь закаляют его и дают уверенность в правильности намеченного плана.

5. Умение проявить заботу

Семья – главная ценность для настоящего мужчины. Он не боится проявить нежные чувства по отношению к жене и детям. Учится эмпатии и не обесценивает близких. Готов поддерживать близких не только при значительных катастрофах, но и в мелочах.

6. Стремление к развитию

Амбиции и стремление к совершенствованию присущи в нашем мире многим мужчинам. Они следят за своим физическим состоянием. Пытаются разобраться в сложных психологических состояниях, имеют желание расти в своей профессии и получать больше знаний о мире.

7. Умение поддержать женщину

Настоящий мужчина не старается переделывать любимого человека. Он учитывает личные желания женщины, её стремление к самовыражению. Его жизненные приоритеты совпадают со стремлениями значимого человека.

8. Чувство юмора

Умение посмеяться над собой и своими недостатками делает мужчину сильным и почти неуязвимым. Шуткой он может разрядить обстановку и расположить к себе.

9. Умение контролировать эмоции

Современный мир подкидывает много поводов для злости и негативных чувств. Умение осознать их, принять и не дать им выплеснуться ценится очень высоко. Мужчины могут пустить свой гнев в созидательное русло и направить энергию в реализацию планов.

10. Уравновешенность

Сохранять хорошую мину даже пли плохой игре — это суперспособность современного мужчины. Он рассудителен и никогда не будет прибегать к оскорблениям и брани во время споров.