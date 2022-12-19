Психолог назвала причины скуки в стабильных отношениях

Ровные и стабильные отношения кажутся скучными тем, кто привык к эмоциональным горкам с предыдущими партнерами, рассказала психолог Рокси Зарраби. Ее слова приводит Psychology Today.

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«Многие люди предполагают, что если им скучно в отношениях, то отношения обречены, и необходимо расстаться с партнером, — прокомментировала Зарраби. — Однако скука потенциально может означать, что отношения здоровые».

Причина недовольства стабильными отношениями может крыться в детстве. Если у человека не было перед глазами хорошего примера для подражания, то ему не на что ориентироваться. Если в детстве он видел, что один из его родителей выпрашивает любовь или доказывает, что достоин ее, то и ребенок будет следовать той же схеме. Поэтому союз, в котором его любят и ценят без всяких условий, будет казаться ему странным и скучным, назвала причину психолог.

Скучать будут и те, кто привык к эмоциональным потрясениям в отношениях с предыдущими партнерами. Если в прошлом избранники заставляли периодически нервничать, а отношения переживали взлеты и падения, то рядом с надежным партнером человек может заскучать. К тому же ученые доказали, что беспокойство может усилить чувство влечения к избраннику, добавила психолог.