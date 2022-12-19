Перечислены неочевидные причины тошноты во время интима

Секс может сопровождаться таким неприятным симптомом, как тошнота. О причинах ее появления в большом интервью Cosmopolitan рассказал психотерапевт Чейз Кассин вместе с коллегами.

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У появления тошноты могут быть физиологические причины. Например, партнер съел что-то несвежее, страдает от обезвоживания или имеет заболевания малого таза (в частности, эндометриоз). Нередко у женщин встречается аллергия на белок, содержащийся в сперме. Согласно проведенному исследованию, около 40 тысяч американок столкнулись с этим заболеванием. В случае аллергии партнерам поможет использование женского и мужского презерватива, отметил собеседник издания.

Стимуляция блуждающего нерва головкой полового члена при слишком глубоком проникновении может тоже вызывать тошноту. Эксперт в таком случае рекомендовал партнерам подумать над “безопасными” позами.

Также неприятные ощущения в желудке во время секса могут вызывать психологические причины. Например, травма в прошлом, связанная с интимной стороной жизни; токсичные отношения в настоящем.

“Сексуальные проблемы распространены у людей с диагнозом посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), потому что им трудно сближаться и строить близкие отношения с другими”, – объяснил Чейз Кассин.

Эксперт призвал партнеров обратиться за профессиональной психологической помощью, если обсуждение проблемы в доверительной обстановке не исправило ситуацию и симптомы сохраняются более месяца.