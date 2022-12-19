5 способов распознать мужчину-альфонса

Красивые слова и ухаживания, море цветов и комплиментов — в один момент всё это превращается в пыль, когда женщина понимает, что её не просто предали — её использовали.

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По каким 5 признакам можно вычислить мужчину-альфонса и что делать, если женщина стала жертвой обмана – рассказала духовный психолог, коуч и автор курса «Проявляйся» Ольга Феникс.

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Ольга Феникс, духовный психолог, коуч, энергопрактик. Фото предоставлено экспертом

Кто такой альфонс?

Альфонс — мальчик, который в силу определённых жизненных обстоятельств и возможных психологических травм вырос и стал мужчиной только телом, научившись хорошо им пользоваться в своих целях.

способность брать на себя ответственность;

искренняя забота;

щедрость. Ему чужды настоящие мужские качества:

Этот ловелас не испытывает привязанности и любви к женщине: для него она — источника дохода.

Опасные связи: почему отношения с альфонсом ненадёжны?

Любой женщине, как правило, хочется идти по жизни с человеком, на плечо которого можно опереться, почувствовав себя в безопасности. Ей нужна ласка, забота и, самое главное, искренняя любовь.

Альфонс неспособен дать ни того ни другого. Такие мужчины «играют роль», и даже если они делают это безупречно, их ложь считывается на «тонком плане».

Женщина начинает подозревать любимого в нечестности: так появляются первые ростки недоверия в отношениях, и в паре нарастают напряжение и неудовлетворённость.

Когда несчастная осознаёт, что стала жертвой искусного обманщика, отдавая ему всю себя, она получает взамен только разбитое сердце вместо идиллии, которую сама себе нарисовала.

Женщина начинает нещадно винить себя и тем самым ещё больше загонять себя в тупик, ведь она попалась на «удочку» и вовремя не разглядела мошенника в своём избраннике.

По этой причине жертвой овладевает страх вступления в новые отношения: она больше не доверяет никому.

Помимо этого, существует и вполне материальная опасность: мошенники, используя разного рода манипуляции, могут убедить женщину, что деньги не главное, внушить ей чувство стыда и вины: «Неужели ты мне не доверяешь?», «Неужели для тебя всё упирается в деньги?»

Альфонсы мастерски играют на чувствах: «Ты такая бескорыстная», «Ты чудо, ты ангел, я таких ещё не встречал» и прочие хитроумные уловки.

И любящая, и доверчивая женщина будет готова тратить на такого «мужчину» больше, чем она может себе позволить, только чтобы получить очередную «дозу» его любви, благодарности и восхищения.

Ведь для того, чтобы завоевать расположение альфонса, жертве нужно быть «хорошей, щедрой и благородной девочкой» в его глазах.

Поэтому женщина, попавшая в ловушку опытного авантюриста, может подарить ему квартиру или машину, помогать этому лицедею во всём, решая его личные проблемы и теряя весьма значимые суммы.

Итог всё равно один, о котором мы говорили раньше — разбитое сердце в ответ на красивую иллюзию.

Ольга Феникс, духовный психолог, коуч, энергопрактик. Фото предоставлено экспертом

Вычисляем содержанца: 5 способов распознать мужчину-альфонса

Чтобы понять, кто находится рядом с вами — любящий мужчина или бессовестный приспособленец — ответьте на 5 важных вопросов.

1. Как мужчина решает свои проблемы?

Если ваш избранник неспособен решить свои проблемы и постоянно пытается переложить их на вас, обращаясь к вам за финансовой поддержкой, это повод задуматься.

В первую очередь определитесь, кем вы хотите быть в отношениях — любимой женщиной или мамой.

Имейте в виду, что мужчина, который не может преодолеть трудности самостоятельно — по сути, ребёнок, а дети денег не зарабатывают: они их просят или требуют.

2. Что вы знаете о своём партнёре?

Стоит насторожиться, если мужчина сильно вовлечён в вашу жизнь, но при этом вы сами почти ничего не знаете о нём — разумеется, кроме его вечных проблем, требующих вложения ваших личных средств и сил.

3. Что для него — деньги?

Альфонс, пытаясь скрыть своё истинное лицо, трубит на каждом шагу, что деньги для него — не главное. Он якобы живёт другими, духовными ценностями, поэтому не стремится к заработку.

У гармоничного мужчины будет всё в порядке и с тем и с другим: он защитник и добытчик, сильный лидер с богатым внутренним миром и желанием развиваться.

4. Слова вашего мужчины соответствуют его поступкам?

Он рассыпается в комплиментах, сопереживает и сочувствует вам, внимательно слушая истории ваших неудач, но не предлагает абсолютно никакой помощи — скорее всего, перед вами альфонс.

К тому же, несмотря на то что вы сами находитесь в трудном положении, у него не дрогнет сердце, и он снова попросит вашей материальной поддержки.

А всё, что такой мужчина может предложить вам взамен — это он сам, а точнее — его тело.

5. Вам комфортно с этим человеком?

Рядом с мужчиной-альфонсом вы чувствуете себя прекрасной феей, обожаемой женщиной и королевой, изо всех сил пытаясь соответствовать этим навязанным образам.

А когда вы снова становитесь собой, вас мучит чувство вины за все сказанные слова, действия и за то, что вы не отвечаете требованиям вашего партнёра.

Если женщина всё же попалась на удочку, как всё закончить?

В первую очередь здесь важны осознанность, решимость и чёткое понимание того, что избранник — не тот человек, с которым можно связывать свою судьбу.

Задайте мужчине прямые вопросы о его жизни и прошлом, о работе и личных делах, о планах на будущее и намерениях — требуйте от него таких же прямых ответов.

Прекратите давать ему деньги. Совсем. На все его настоятельные и даже слёзные просьбы отвечайте из разряда: «Дорогой, я поняла, что вела себя неправильно. В нашей паре мужчина — ты, и ты справишься, я в тебя верю».

Не бойтесь перестать быть «хорошей девочкой».

Начните «грузить» избранника своими проблемами и настойчиво просите, чтобы он помог в их решении — самолично или финансово.

болит голова;

«прохожу курс лечения»;

нет настроения;

в конце концов, твёрдое «не хочу». Начните избегать сексуальных отношений под любыми предлогами:

Важно понимать, что в данной ситуации мужчина может просто тихо сбежать и пропасть, а может открыться вам с другой стороны — в ход пойдут обвинения и открытые манипуляции.

Вы — жертва альфонса. Как прийти в себя и оправиться от удара?

Во-первых, нельзя ругать себя и сокрушаться. Это не вы такая наивная, это он — профессионал.

Во-вторых, нужно понять, что на удочку альфонса попалась ваша детская часть личности — та самая, которой в своё время не хватило любви, внимания, заботы и безопасности. Ей это простительно.

Но теперь ваша задача — вырастить в себе взрослую часть и научиться самой закрывать потребности своего внутреннего ребёнка.

Важно научиться любить и ценить себя. Нужно всегда уважать себя вне зависимости от достижений и того, как сложился ваш жизненный путь.

Вы — ценность сама по себе. Просто потому, что вы — женщина. А женщина создана не для борьбы, а того, чтобы наслаждаться жизнью, дарить радость и излучать свет.

Вы же не будете обвинять прекрасный цветок розы за то, что он не стал огурцом? Или за то, что не смог противостоять проехавшему по нему колесу? Не корите себя и не жалейте. Просто примите случившееся, как опыт, и живите дальше.