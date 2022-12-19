Какие вопросы задать мужчине до свадьбы, чтобы избежать развода

Обсудите важные моменты до похода в загс.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Он встал на одно колено и протянул коробочку с заветным кольцом, а вы ответили «Да!». Теперь пора выбирать платье, рассылать приглашение и готовиться к одному из самых торжественных дней в жизни. Но перед тем, как поставить подпись на свидетельстве о браке, задайте партнеру несколько важных вопросов. Они уберегут семейные отношения от конфликтов, недопонимания и кризисов.

Видео дня

Почему ты хочешь провести со мной остаток жизни?

Конечно, ни одна пара не застрахована от расставания, но, выходя замуж, каждая надеется прожить с избранником долго и счастливо. А страстная влюбленность имеет свойство заканчиваться. Именно в период, когда очарование спадает, а гормоны перестают вырабатываться с такой силой, многие партнеры решают, что разлюбили друг друга и пора разойтись.

Чтобы брак продлился долго, нужно понимать, что именно объединяет вас: может, общие цели и планы, взгляды на жизнь, комфорт и похожее чувство юмора. Иногда эти аспекты работают, как самый крепкий клей, и помогают пережить даже серьезные кризисы.

Чего ты ждешь от брака?

Иногда ответ на этот вопрос может сильно удивить. Возможно, ваш будущий муж надеется, что вы осядете дома, подарите ему пятерых детей, а каждый вечер дома его будет ждать ужин из трех блюд. А вы мечтаете о карьере, путешествиях и общем бизнесе. Выясните заранее, совпадают ли ваши ожидания, чтобы не чувствовать себя обманутым.

Как ты относишься к детям?

У этого вопроса множество подпунктов. Проговорить нужно, хочет ли ваш партнер иметь наследников, в какой период, на каких условиях и о скольких малышах вы мечтаете. В этом же разговоре важно уточнить, как вы будете жить после рождения ребенка: кто будет содержать семью, как относится избранник к няням и помощницам по дому, готов ли сам провести какое-то время в декрете или помогать с чадом по вечерам после работы.

Как мы будем распределять бытовые обязанности?

Некоторые мужчины считают, что их возлюбленная после полноценного рабочего дня должна приступать ко второй смене, но уже дома, ведь стирка, уборка, приготовление еды — совсем не мужские обязанности. Узнайте заранее, какую часть быта ваш жених готов взять на себя, чтобы лодка любви не разбилась о самые банальные проблемы, а не мытая сковорода не стала причиной развода.

Как мы будем проводить свободное время?

Говорят, отношения можно проверить ремонтом и отпуском. Если у вас совсем разные представления об отдыхе, то свободное время и выходные дни станут постоянным камнем преткновения. Ваш супруг обожает активный отдых, катание на лыжах, походы в лес, а вам хочется полежать с книжкой на диване или выбраться потанцевать? Найти компромисс можно, но сложно.

Решите заранее, как часто вы будете навещать родителей, выходить на мероприятия, проводить выходные активно.

Сколько личного пространства тебе нужно?

Время для себя необходимо каждому, вопрос лишь в том, сколько часов или дней требуется для восстановления ресурса. Кому-то достаточно принять долгую ванну, чтобы отдохнуть от второй половины, другим нужен целый день наедине с собой или выходные раз в пару месяцев. Это совсем не значит, что любовь прошла.