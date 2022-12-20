Раскрыты способы повысить выносливость в сексе

Повысить выносливость в сексе помогут кардиотренировки, йога и хороший сон, уверена Риналия Сафина, психолог, сексолог центра Secrets в Санкт-Петербурге. В беседе с «Лентой.ру» она раскрыла основные способы решить пикантную проблему.

Фото: Лента.ру Лента.ру

По словам сексолога, чтобы стать выносливее в постели, необходимо тренировать сердечно-сосудистую систему и гибкость. Кардионагрузки за пределами спальни необходимы минимум три раза в неделю. Подойдут и бег, и спортивная ходьба, и скалолазание или тренировки в зале. Кроме того, не стоит забывать, что мужчины, как правило, имеют мышечную напряженность в бедрах и нижней части спины, и им стоит развивать гибкость наравне с женщинами. Для этого Сафина рекомендовала присмотреться к различным стилям йоги.

Специалистка упомянула, что, помимо проблем с потенцией, мужчины боятся слишком быстрой эякуляции. Однако, по ее словам, избежать преждевременного оргазма не получится, «просто думая о футболе». Преждевременная эякуляция происходит, когда мужчина чересчур волнуется и напряжен.

Не менее важно для повышения сексуальной выносливости хорошо высыпаться, продолжила Сафина. Если мужчина регулярно нарушает режим ночного отдыха, уровень тестостерона резко падает, так как этот гормон вырабатывается во время сна. Необходимо стремиться спать не менее восьми часов в сутки в темной, тихой комнате.

В заключение сексолог посоветовала тренировать язык.